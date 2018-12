Bari-Nocerina 4-0: calcio champagne al San Nicola, molossi annientati con un poker

Ancora una vittoria per il Bari che prosegue la sua marcia trionfale nel Girone I di Serie D. I biancorossi hanno sconfitto 4-0 la Nocerina al San Nicola: di Floriano, Piovanello, Di Cesare e Bollino i goal che hanno deciso l'incontro. Grande prova di forza della squadra di Cornacchini che oggi affrontava la quarta in classifica e al termine dei primi 45' era già sul 3-0.

A colpire oggi è stata la qualità delle reti segnate dai galletti tutte molto belle, dagli assoli di Floriano e Piovanello, alla cavalcata iniziata e finita da Di Cesare, fino al siluro di Bollino. Goal importante in particolare per quest'ultimo, fin qui poco impiegato per questioni tattiche. Un risultato e una prestazione degne della maestosa coreografia realizzata dal tifo organizzato in Curva Nord, uno spettacolo davvero incredibile per la Serie D. Il Bari vola così a 33 punti in classifica e conserva un vantaggio di 6 punti sulla Turris, anche oggi vittoriosa, 5-0 contro il Gela. Prossima gara a Portici domenica 9 dicembre.



La partita

Partenza a razzo per il Bari che dopo un minuto di gioco è già in vantaggio grazie a uno splendido goal segnato da Roberto Floriano: contropiede fulmineo dopo una punizione in attacco per la Nocerina, Piovanello lancia in campo aperto il numero 7 che controlla col tacco a seguire tagliando fuori i difensori campani, mette a sedere Feola e deposita in rete. Esplode la Curva Nord che pochi istanti prima aveva esposto una splendida coreografia. Al 18' Floriano ricambia l'assist per Piovanello ispirando il raddoppio del Bari: partito da sinistra l'italo-tedesco offre uno splendido filtrante per il centrocampista che dribbla il portiere rossonero e fa 2-0. Al 25'calcio di rigore per la Nocerina, assegnato per una trattenuta di Mattera su Cioffi. Dal dischetto va Simonetti, bomber dei campani ma Marfella lo ipnotizza e para. Al 30' Floriano ancora in versione assist-man apre per Simeri che arriva da sinistra, il centravanti calcia a giro con la giusta intensità ma il tero va fuori bersaglio di poco. Ancora Simeri pericoloso al 33' questa volta con un tiro in girata, molto potente ma leggermente alto. La Nocerina non smette di attaccare ma si scopre moltissimo e ancora una volta si espone a un contropiede letale del Bari: stavolta sale in cattedra Di Cesare che ruba palla al limite dell'area ed esce tra due avversari con una veronica, il centrale poi smista il pallone, segue l'azione e si fa trovare appostato in area di rigore sull'assist di Simeri. Davvero grande calcio al San Nicola. Sul 3-0 Viscido decide di cambiare Sostituendo Cardone con Vatiero, il Bari intanto va vicino al poker con un lob di Simeri che termina alto. Primo tempo in archivio sul 3-0, partita virtualmente chiusa.

Nella ripresa i campani provano a riproporsi in avanti con una conclusione fuori misura di Simonetti, mentre i galletti sono ben più pericolosi con un destro di Floriano respinto con qualche difficoltà da Feola. La formazione campana ci prova soprattutto dalla distanza ma difetta in precisione e convinzione. Dopo circa 65 minuti finisce la partita di Neglia: spazio a Bollino, fin qui poco utilizzato - e subito a segno con un gran sinistro sotto l'incrocio. Calato il poker Cornacchini concede spazio anche a Feola e Liguori. Al minuto 79' palo di Simeri al tiro dopo un'azione caparbia, sfortunato il numero 9 biancorosso. Niente da fare per Simeri che rinnova il suo duello con Feola.

Il tabellino di Bari-Nocerina 4-0

BARI (4-4-2) - Marfella: Turi, Di Cesare (77' Cacioli), Mattera, Nannini; Piovanello, Hamlili (77' Pozzebon), Bolzoni (75' Feola), Floriano (75' Liguori); Neglia (65' Bollino), Simeri. A disp.: Maurantonio, D'Ignazio, Aloisi, Langella. All.: Cornacchini

NOCERINA (3-5-2) - Feola, Vuolo, Salto, Caso, Odierna, Ruggiero, De Feo (60' Riccio), Festa, Cardone (37' Vatiero), Simonetti (60' Orlando), Cioffi (77' Capaccio). A disp.: Novelli, Bianchi, Califano, Di Fraia, Iodice. All.: Viscido

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Marcatori: 1' Floriano (B), 17' Piovanello (B), 35' Di Cesare (B), 69' Bollino (B)

Note - Ammoniti: Bolzoni (B), Mattera (B), Di Cesare (B)

