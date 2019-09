Bari, Vivarini l'indiziato numero uno per il post-Cornacchini

Sono ore calde in casa Bari. La sconfitta nel derby contro la Virtus Francavilla ha segnato la fine della gestione tecnica di Giovanni Cornacchini, esonerato dall'incarico insieme al suo staff.

La dirigenza biancorossa, dopo la difficile decisione di ieri, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nei giorni scorsi, ancor prima che Cornacchini fosse allontanato, già circolavano i nomi di alcuni dei possibii sostituti. Si è parlato con insistenza di Fabrizio Castori e Marco Baroni, tuttavia, entrambi per motivi diversi sembrano essere lontani dalla panchina dei galletti.

Il nome più caldo secondo quanto riportano diversi organi di stampa sarebbe quello di Vincenzo Vivarini, ex allenatore dell'Ascoli, passato anche da Empoli, Latina e Teramo. Il tecnico sarebbe a lavoro per trovare l'intesa sulla rescissione consensuale con il club marchigiano per lui e il suo staff. Limati i dettagli economici il Bari potrebbe dare l'annuncio ufficiale.

La ricerca del nuovo tecnico è resa ancor più impellente dalla partita di mercoledì sera con il Monopoli, valevole per il sesto turno di Serie C. Un altro derby pugliese, questa volta, però, davanti al pubblico del San Nicola sarà vietato sbagliare.