Bari, stasera l'esordio con la Paganese in Coppa: le probabili formazioni

Attesa finita per chi non vedeva l'ora di rivedere in campo il Bari. I biancorossi faranno il loro esordio stagionale questa sera allo Stadio San Nicola contro la Paganese nella partita valida per il primo turno della fase a gruppi di Coppa Italia di Serie C.

Come arriva il Bari

Cornacchini ha a disposizione tutti tranne Corsinelli a cui è occorso un problema all'ultimo minuto. In difesa Sabbione si gioca un posto accanto a di Di Cesare con Perrotta. In mediana dovrebbe agire Hamlili da vertice basso con Folorunsho e Scavone ad affiancarlo. Il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Antenucci centravanti con Kupisz e uno fra D'Ursi e Neglia con quest'ultimo favorito. Nel caso optasse per il 4-4-2, Cornacchini potrebbe optare per Simeri accanto all'ex SPAL.

Come arriva la paganese

La Paganese ha concluso il proprio ritiro ed ha fatto direttamente marcia su Bari. Erra dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2 già visto in amichevole con la Pietralunghese. Campani tra i pali, terzetto difensivo con Sbampato, Schiavino e Mattia, Carotenuto e Perri sulle fasce. A centrocampo agiranno Caccetta, Capece mentre è ballottaggio Bonavolontà-Gaeta. In attacco largo al duo composto da Alberti (favorito su Diop) e Scarpa.

Le probabili formazioni di Bari-Paganese

BARI (4-3-3) - Frattali; Berra, Di Cesare, Perrotta, Costa; Folorunsho, Hamlili, Scavone; Kupisz, Antenucci, Neglia. All.: Cornacchini

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Mattia; Carotenuto, Caccetta, Capece, Bonavolontà, Perri; Alberti, Scarpa. All.: Erra

Arbitro: Giaccaglia di Jesi