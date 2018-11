Bari-Palmese, le pagelle dei galletti: l'attacco fatica, Mattera s'improvvisa goleador

La partita giocata dal Bari contro la Palmese si preannunciava meno semplice del previsto per via della grande solidità difensiva della compagine calabrese. Come da copione, il match del San Nicola è stato tiratissimo e i galletti sono riusciti a spuntarla soltanto all'88' (a tal proposito, è stato quasi profetico Cornacchini nella conferenza stampa della vigilia con il suo "va bene anche vincerla al 90'") con una zampata di Peppe Mattera.

Al contrario di altre squadre il Bari può contare su una grande qualità in tutti i reparti del campo, si è visto ieri: con la gabbia costruita attorno agli uomini più pericolosi come Brienza, Floriano e Simeri, la partita è stata risolta da un difensore centrale, su sponda dell'altro centrale (Di Cesare). I galletti si godono la vittoria ma il mister biancorosso sa bene di dover lavorare ancora molto su ulteriori soluzioni offensive, poiché la maggior parte delle avversarie - specialmente al San Nicola - assumono un atteggiamento ultra-difensivo, chiudendosi a riccio.

I migliori Today

Mattera 7: Ha avuto il merito di sbloccare una gara che sembrava maledetta con un tiro da 3 punti. Prestazione maiuscola aldilà del goal.

Di Cesare 6,5: Con i suoi compagni di squadra dell'attacco invischiati tra le maglie neroverdi della Palmese, nel finale di gara ha giocato praticamente da attaccante aggiunto. Suo l'assist per il tiro vincente di Mattera.

Marfella 6,5: Decisivo a inizio gara su un'insidiosa punizione calciata da Lucchesi. Partita attenta la sua, sebbene poco sollecitato.

Nannini 6,5: Prestazione convincente dell'ex Prato, autore di un infinito numero di traversoni dall'out mancino. Peccato che nessuno di questi sia stato sfruttato a dovere.

I peggiori Today

Floriano 5,5: Giornata difficile per l'italo-tedesco, nonostante i ripetuti tentativi di vivacizzare la manovra biancorossa, spesso è rimasto imbrigliato nella marcatura dei difensori calabresi.

Simeri 5,5: Il grande lavoro "sporco" del centravanti napoletano non è in discussione. Lo si vorrebbe soltanto un pizzico più affamato sotto porta.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Palmese 1-0

BARI (4-2-3-1) - Marfella 6,5; Turi 6, Mattera 7, Di Cesare 6,5, Nannini 6,5; Bolzoni 6, Hamlili 6 (76' Pozzebon sv); Floriano 5,5 (63' Neglia 6), Brienza 6 (90' Feola sv), Piovanello 6 (76' Langella sv); Simeri 5,5 (90'+3 Cacioli sv). A disp.: Maurantonio, Bollino, Liguori, Gioria. All.: Cornacchini 6

PALMESE (4-3-3) - Barbieri 6,5; Piras 5,5 (46' Lavilla 6), Cinquegrana 6,5, Bruno 6, Gambi 6; Calivà 6, Lucchese 6,5, Chidichimo 5,5 (90'+2 Bonadio sv), Colica 6, Ouattara 5,5 (77' Pittelli sv), Saba 6 (55' Basile). A disp.: Jusufi, Pascarella, Barbaro, Bonadio, Mistretta, Trentinella. All.: Gangemi 6

Arbitro: Zamagni di Cesena

Marcatori: 88' Mattera (B)

Note - Ammoniti: Mattera (B), Pittelli (P)