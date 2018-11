Bari-Palmese, le probabili formazioni: al San Nicola Cornacchini si riaffida ai titolari

Undicesimo turno di Serie D: il Bari ospita la Palmese. La sfida del San Nicola di oggi pomeriggio metterà di fronte le uniche due compagini del Girone I a non aver ancora subito alcuna sconfitta e con le migliori difese del torneo fino a questo momento (solo 4 goal subiti per entrambe).

Contro i calabresi, i galletti dovranno provare a convertire la rabbia e la frustrazione derivanti dal pareggio di mercoledì contro il Castrovillari (1-1) per tornare alla vittoria. Dal canto suo, la formazione calabrese vorrà certamente sfruttare la sua solidità difensiva per limitare i danni, cercando di colpire in contropiede, sebbene l'impresa sia proibitiva visti i pochi goal segnati fino ad ora (7).

Come arriva il Bari

Cornacchini - che dovrà fare ancora a meno di Siaulys e Aloisi - ritroverà Mattera al rientro dalla squalifica. Il centrale difensivo partirà titolare al fianco di Cacioli (dovrebbe essere concesso un turno di riposo a Valerio Di Cesare). Il tecnico biancorosso tornerà al 4-2-3-1, accantonando il 4-4-2 visto a Castrovillari. Al fianco di Bolzoni rientrerà Hamlili la cui assenza si è sentita parecchio. Alle spalle dell'unica punta - che dovrebbe essere Simeri, vista la prestazione poco esaltante di Pozzebon - agirà il trio-fantasia composto da Floriano, Brienza e Piovanello.

Come arriva la Palmese

Franceschini, che non sarà in panchina poiché squalificato per proteste, dovrebbe confermare il suo 4-3-3 (che si trasforma in un 4-5-1 in fase di non possesso). In difesa Piras dovrebbe avere la meglio su Lavilla nel ruolo di terzino destro; nessuna variazione a metà campo, dove saranno confermati Calivà, Lucchese e Colica. In attacco Pascarella e Trentinella scalpitano ma alla fine a supportare l'ivoriano Ouattara dovrebbero essere ancora Bonadio e Saba. Il centravanti sarà l'ivoriano Ouattara.

Le probabili formazioni di Bari-Palmese

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Cacioli, Mattera, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri. All.: Cornacchini

PALMESE (4-3-3) - Barbieri; Piras, Cinquegrana, Bruno, Gambi; Calivà, Lucchese, Colica; Saba, Outtara, Bonadio. All.: Franceschini

Arbitro: Zamagni di Cesena