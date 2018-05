Bari-Perugia, le pagelle dei galletti: Micai fondamentale, Andrada goal da urlo!

Ottima vittoria per il Bari che al San Nicola ha sconfitto 3-1 il Perugia nell'importante incontro della terzultima giornata di campionato. Un successo importante perché manda i galletti matematicamente ai playoff ma tutt'altro che scontato.

A partire meglio, infatti, era stata la formazione allenata da Breda con almeno 4-5 occasioni nitide per passare in vantaggio. Nel finale di tempo, però, è arrivata la rete di Gyomber (tra i migliori del Bari) assistito dall'ottimo Balkovec. Nella ripresa la piacevolissima sorpresa direttamente dall'Argentina: eurogoal di Federico Andrada, che in una sola partita ha potuto festeggiare la prima da titolare e il primo sigillo in biancorosso. Nel finale gloria anche per Floro Flores, sempre tra i più in palla negli spezzoni di gara a lui concessi da Grosso nelle ultime partite.

I migliori Today

Micai 7: Almeno quattro parate determinanti con il risultato ancora in parità. Nella ripresa è fortunato sul colpo di testa di Di Carmine che finisce sulla traversa e deve arrendersi alla splendida conclusione mancina di Diamanti.

Andrada 7: Parte a sorpresa titolare dopo l'esordio lampo del Barbera. Schierato largo a supporto di Cissé, non tocca moltissimi palloni. Nella ripresa, quando a fare il centravanti c'è Floro Flores, inventa una triangolazione perfetta col napoletano conclusa con un sinistro a giro da urlo. Giornata da incorniciare per il classe '94 nato a Buenos Aires con tanto di dedica a mamma e papà in tribuna.

Gyomber 7: Oltre al goal, oggi è estremamente efficace nei duelli difensivi. Decisivo in più di un'occasione con chiusure determinanti. Grande prestazione la sua, nettamente il migliore della retroguardia barese.

Balkovec 6,5: Il suo sinistro sta diventando un'arma mortifera a disposizione del Bari. Un paio di giornate fa ha regalato i 3 punti contro l'Entella, oggi l'assist per il goal di Gyomber. Se dovesse crescere anche dal punto di vista difensivo sarà certamente un valore aggiunto per la squadra di Grosso. Davvero una grande intuizione del ds Sogliano.

Basha 6,5: A parte l'errato disimpegno da cui scaturisce la rete del Perugia l'albanese si conferma in grande forma alternando perfettamente i doveri d'interdizione all'organizzazione del gioco. Va persino vicino al goal con una conclusione insidiosa.

Floro Flores 6,5: Grosso lo preferisce quando subentra e ha ragione poiché si sta mostrando spesso determinante. Chiude la partita con una rete stilisticamente molto bella.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Perugia 3-1

BARI (4-3-3) - Micai 7; Sabelli 6, Gyomber 7, Empereur 6, Balkovec 6,5; Busellato 6, Basha 6,5, Iocolano 6,5; Improta 6 (68' Floro Flores 6,5), Andrada 7, Cissè 6,5 (88' Brienza sv). A disp.: De Lucia, Conti, Oikonomou, D'Elia, Petriccione, Kozak, Galano, Anderson, Tello, Diakité. All.: Grosso 6,5

PERUGIA (3-5-1-1) - Leali 5,5; Belmonte 5,5, Volta 5,5, Pajac (63' Terrani 5,5), Diamanti 6,5, Gustafson 6, Colombatto 5,5 (79' Germoni sv), Magnani 6 (46' Gonzalez 5,5); Buonaiuto 6; Di Carmine 5,5. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Achy, Ranocchia, Kouam. All.: Breda 5,5

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 38' Gyomber (B), 73' Andrada (B), 86' Diamanti (P), 90'+1 Floro Flores (B)

Ammoniti: Busellato (B)