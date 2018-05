Bari-Perugia 3-1: Gyomber, Andrada e Floro blindano i playoff

Importante vittoria per il Bari che al San Nicola ha sconfitto 3-1 il Perugia nello scontro diretto per i playoff della terzultima giornata di Serie B. A griffare il successo dei biancorossi le reti di Gyomber a fine primo tempo, del sorprendente Andrada a metà ripresa, e di Floro Flores. Per i grifoni a segno il sempreverde Diamanti. I galletti con questo successo sono matematicamente ai playoff

La partita

Partenza aggressiva del Perugia subito pericoloso con due tiri di Mustacchio su entrambi molto reattivo Micai para. Al 5’ sinistro velenoso di Diamanti che finisce di poco fuori. Ancora grifoni in avanti al 7’ con il tentativo acrobatico di Buonaiuto, para ancora Micai. Al quarto d'ora di gioco giustamente annullato un goal al Bari per fuorigioco di Improta, bravo a incornare sul cross di Balkovec ma di poco aldilà della linea dei difensori umbri. Episodio chiave dopo la mezz'ora con il rigore non concesso per mani di Pajac in area. Svista clamorosa di Sacchi. I biancorossi però si rifanno al 37’ con il goal di Gyomber: stacco di testa imperioso su calcio piazzato battuto ancora una volta da Balkovec. Primo tempo in archivio con i pugliesi in vantaggio di un goal.

Nella ripresa subito un cambio per il Perugia: dentro Gonzalez per Magnani. Avvio più convinto del Bari ma a rendersi pericoloso al 52’ è il Perugia con la traversa colpita da Di Carmine. Nel Perugia fuori Pajac, dentro Terrani. I galletti trovano poi il 2-0 con un goal pazzesco di Andrada, autore di un sinistro a giro dal limite dell'area. Gli umbri la riaprono all'86' con un goal altrettanto bello di Diamanti propiziato da un errato disimpegno di Basha ma nel finale arriva il 3-1 di Floro Flores.

Il tabellino di Bari-Perugia 3-1

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli, Gyomber, Empereur, Balkovec; Busellato, Basha, Iocolano; Improta (68' Floro Flores), Andrada, Cissè (88' Brienza). A disp.: De Lucia, Conti, Oikonomou, D'Elia, Petriccione, Kozak, Galano, Anderson, Tello, Diakité. All.: Grosso

PERUGIA (3-5-1-1) - Leali; Belmonte, Volta, Pajac (63' Terrani), Diamanti, Gustafson, Colombatto (79' Germoni), Magnani (46' Gonzalez); Buonaiuto; Di Carmine. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Achy, Ranocchia, Kouam. All.: Breda

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 38' Gyomber (B), 73' Andrada (B), 86' Diamanti (P), 90'+1 Floro Flores (B)

Ammoniti: Busellato (B)