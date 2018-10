Bari innamorata del suo numero 10: a Poggiofranco spunta 'Piazza Brienza'

Ogni città e ogni squadra di calcio hanno i propri idoli. A Bari la tifoseria è matta di Ciccio Brienza, il fantasista che dopo aver vestito per le ultime due stagioni la maglia dei galletti in Serie B, ha deciso di continuare a vestire i colori biancorossi anche nell'inferno della Serie D.

Un gesto d'amore per nulla scontato da parte di un calciatore che per i mezzi tecnici a disposizione avrebbe potuto tranquillamente scegliere di giocarsi l'ultimo ingaggio importante della sua vita nel campionato cadetto, o concedersi finalmente un po' di meritato riposo dopo una lunga carriera in cui ha incantato le platee di mezza Italia.

E per rendere omaggio alla scelta fatta dal numero 10 dei galletti, c'è addirittura chi a Bari ha deciso di intitolargli simbolicamente una piazza nel quartiere Poggiofranco. "Piazza Franco Brienza, maestro di calcio" si legge sulla targa che ha coperto la reale toponomastica di via Posca (una cosa analoga era accaduta anni fa in via Pansini, divenuta celebre come "via Tovalieri" in omaggio a un altro grande giocatore del Bari). La foto ha fatto il giro dei social ed è arrivata anche al capitano del Bari che ha ripostato la foto sul suo profilo Instagram ringraziando affettuosamente l'autore del gesto.