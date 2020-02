Bari-Picerno 3-0, le pagelle dei galletti: Laribi-Antenucci in copertina, gloria anche per Scavone

Dopo la prova in chiaroscuro di Monopoli, dal Bari ci si aspettava una reazione in termini di prestazione: lo scossone atteso è arrivato grazie alla vittoria 3-0 sull'AZ Picerno, un risultato che assume ancora più importanza in virtù del pari della Reggina a Catania.

I galletti, subito in vantaggio con una magia di Laribi, hanno immediatamente messo in discesa la propria partita affermando la propria superiorità. Alla mezz'ora è arrivato il raddoppio di Antenucci, bravo a liberarsi e calciare forte in un fazzoletto. Incanalata la partita, nella ripresa, nonostante qualche timido tentativo del Picerno, i galletti hanno messo al sicuro il risultato con la terza rete dell'incontro firmata da Scavone.

Un bel segnale per Vivarini che ha potuto festeggiare il 21° risultato utile consecutivo e una rinnovata fiducia nelle possibilità di cercare di agganciare la Reggina in testa alla classifica.

I migliori Today

Laribi 7: Ha avuto il merito di indirizzare immediatamente l'andamento del match con una punizione di rara bellezza, una conclusione dai 25 metri direttamente sotto il sette. Oltre al gol, i suoi movimenti senza palla, e i suoi suggerimenti a favore dei compagni, certificano la bontà del suo acquisto.

Antenucci 7: Aggiorna il computo delle reti stagionali, ora diventate 17. Bravo a liberarsi dell'avversario dopo un controllo non perfetto e a scaricare in porta un sinistro potente.

Di Cesare 6,5: L'atteso ritorno in campo si è consumato. Il capitano è tornato al centro della difesa e la sua presenza si è sentita tutta: la squadra non ha mai rischiato nulla, anzi è lui che in un paio di circostanze ha rischiato di far gol.

Scavone 6,5: Menzione speciale per questo ragazzo che ha avuto un percorso abbastanza accidentato fin qui. Che il gol contro il Picerno possa essere il punto di svolta della sua stagione, dato che parliamo di un calciatore importante, reduce da tre promozioni di fila.

Ciofani 6,5: Non rischia praticamente nulla a livello difensivo, sfiora il secondo gol in biancorosso e offre a Scavone l'assist per il 3-0.

Pagelle e tabellino di Bari-Picerno 3-0

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Ciofani 6,5, Sabbione 6, Di Cesare 6,5 (85’ Berra sv), Costa 6; Maita 6 (69’ Scavone 6,5), Bianco 6, Schiavone 6 (85’ Folorunsho sv); Laribi 7 (80’ Terrani sv); Simeri 6, Antenucci 7. A disp.: Marfella, Liso, Pinto, Corsinelli, Costantino. All.: Vivarini 6,5.

PICERNO (3-5-2): Pane 5,5; Ferrani 5,5, Fontana 5 (90’ Ruggieri sv), Priola 5,5; Guerra 5,5 (74’ Cecconi sv), Romizi 6 (54’ Esposito 6,5), Vrdoljak 6 (74’ Donnarumma sv), Pitarresi 6, Vanacore 5,5; Nappello 5 (74’ Squillace sv), Santaniello 5,5. A disp.: Cavagnaro, Mancini, Ripa, Lorenzini, Melli, Orsi. All.: Giacomarro 5,5.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Ceccon-Cataldo

Marcatori: 9’ Laribi (B), 31’ Antenucci (B), 82' Scavone (B)

Note: ammoniti Schiavone, Ciofani (B), Santaniello, Squillace (P). Recupero: 1’ pt, 3’ st. Spettatori: 11.584 (7806 abbonati, 214 ospiti).