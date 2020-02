Bari-Picerno, le probabili formazioni: Di Cesare torna al centro della difesa

Il 26° turno di Serie C vedrà il Bari ospitare il Picerno allo Stadio San Nicola. I galletti, reduci dal pari di Monopoli che ha determinato un nuovo ampliamento della forbice che li separa dalla Reggina, ora a +8, dovranno necessariamente cercare la vittoria per continuare a credere a una difficile rimonta o almeno per cementare il secondo posto in ottica play-off.

Sulla carta l'impresa non appare proibitiva: i lucani, già battuti all'andata al Viviani di Potenza, occupano il sedicesimo posto in classifica. La soglia di attenzione dei biancorossi, tuttavia, dovrà essere molto alta poiché è risaputo che tutte le squadre che fanno visita al Bari danno sempre qualcosa in più in termini di prestazione. Oltretuttto dagli uomini di Vivarini ci si attende una risposta sotto l'aspetto caratteriale dopo una prova non del tutto convincente sul campo del Monopoli.

Come arriva il Bari

Vivarini dovrà fare a meno di Perrotta, squalificato contro il Monopoli. In difesa tutto lascia pensare al ritorno dal 1' di Di Cesare che dovrebbe far coppia con Sabbione, con Ciofani e Costa nel ruolo di terzini. Nel caso il capitano non dovesse farcela il tecnico biancorosso ha due opzioni: spostare al centro Ciofani con Berra a destra, oppure lanciare il giovane Pinto. Variazioni a centrocampo dove Bianco tornerà tra i titolari, affiancato da Maita e Schiavone relegando in panchina Scavone. Sulla trequarti ci sarà Laribi che si muoverà alle spalle del duo Simeri-Antenucci.

Come arriva il Picerno

Giacomarro dovrà fare a meno dell'indisponibile Zaffagnini e dello squalificato Kosovan. A protezione del portiere Pane dovrebbe esserci il terzetto difensivo composto da Priola, Ferrani e Lorenzini. A centrocampo nel ruolo di vertice basso dovrebbe partire titolare il grande ex Romizi, affiancato da Vrdoljak e Pitarresi, con Melli e Guerra sulle fasce. In attacco probabile l'impiego della coppia Esposito-Santaniello.

Le probabili formazioni di Bari-Picerno

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Ferrani, Lorenzini; Melli, Vrdoljak, Romizi, Pitarresi, Guerra; Esposito-Santaniello. All.: Giacomarro

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Ceccon-Cataldo