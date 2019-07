Bari, 11 goal in amichevole ai dilettanti dell'AC Piné. Poker per Simeri

Prima vittoria e primi goal in amichevole per il Bari. Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina nella prima uscita stagionale, i galletti hanno sconfitto in amichevole la rappresentativa locale dell'AC Piné con un rotondo 11-0. Di Folorunsho il primo goal stagionale degli uomini di Cornacchini, a segno anche con l'attesissimo Antenucci. In grande spolvero anche i due protagonisti della scorsa stagioneSimeri, autore di quattro reti, e Neglia, a segno con una tripletta.

Prima del fischio di inizio da segnalareil saluto di Bedollo alla SSC Bari e la consegna di alcune targhe celebrative alle istituzioni locali da parte del presidente Luigi De Laurentiis.

Il racconto di Bari-Piné

Esordio per il nuovo acquisto Sabbione schierato in coppia con Di Cesare al centro della difesa. Antenucci in grande spolvero sin dalle prime battute ma a realizzare il primo goal della pre-season biancorossa è Michael Folorunsho con un imperioso stacco di testa. Il raddoppio arriva una ventina di minuti più tardi con la rete di Giovanni Terrani, servito al centro dell'area da Antenucci. Il 3-0, invece, porta la firma di Valerio Di Cesare, a segno con uno stacco di testa da corner. Poco prima del fischio che sancisce la fine del primo tempo Antenucci firma il poker trovando la sua prima rete in biancorosso.

I biancorossi cambiano completamente volto nella ripresa: 9 in campo Marfella, Zanoli, Mezzoni, Esposito, Cascione, Bolzoni, Feola, Neglia e Simeri, del primo tempo restano in campo solo Terrani e Hamlili. Zanoli giocherà al centro della difesa mentre Mezzoni opererà sulla destra. Il 5-0 lo firma Simeri su calcio di rigore, nonostante il tentativo di respinta del portiere Sonn. Le marcature diventano sei con il colpo di testa di Neglia al 64'. Tripletta per Simeri a segno al 71'. Tripletta anche per Neglia, autore di del 9-0 e 10-0 dei galletti. Nel finale poker per Simeri, autore del definitivo 11-0.

Il tabellino di Bari-AC Piné 11-0

BARI (4-3-3) - Frattali; Corsinelli, Sabbione, Di Cesare, Costa; Folorunsho, Scavone, Hamlili; Kupisz, Antenucci, Terrani. A disp.: Pellegrini, Marfella, Bolzoni, Simeri, Neglia, Mezzoni, Zanoli, Cascione, Esposito, Feola, Zedadka. All.: Cornacchini

AC PINE' (4-3-3) - Sonn; Fruet, De Gasperi, Salvoni, Mattivi; Avi, Faccenda, Bolgiani; Fontana, Mellamace, Sulesjmani. A disp.: Ravanelli, Ravanelli, Casagranda I., Dalla Piccola, Baldessari, Formolo, Brugnara, Sonneh, Casagranda M., Avi L. All.: Brugnara

Arbitro: Mantoan di Trento

Marcatori: 5' Folorunsho (B), 26' Terrani (B), 37' Di Cesare (B), 44' Antenucci (B), 60' rig., 71', 76', 86' Simeri (B), 64', 78' Neglia (B)