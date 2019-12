Bari-Potenza 2-1, le pagelle dei galletti: Simeri-Terrani in goal, Frattali salva il risultato

Aggancio al terzo posto del Girone C di Serie C riuscito per il Bari, che al San Nicola ha avuto ragione del Potenza vincendo 2-1. Il successo contro i lucani è stato tutt'altro che agevole: dopo un primo tempo dominato per larghi tratti e concluso in vantaggio con le reti di Simeri e Terrani, la squadra di Vivarini ha subito il ritorno degli avversari, tenuti in gioco dal goal spettacolare di Emerson. Il Potenza ha provato fino all'ultimo l'assalto ma il fortino biancorosso ha resistito anche grazie alle parate di Frattali e a una grande prova della difesa.

I migliori Today

Frattali 7: Contro una prodezza come quella di Emerson non può niente ma chiude il match con almeno due parate determinanti su Ricci e Vuletich.

Di Cesare 6,5: Partita perfetta del centrale romano, capitano dei biancorossi. Organizza la difesa e tampona in prima persona ogni volta che ce n'è bisogno. Va pure vicino al 3-1. Peccato per il giallo che gli farà saltare la Casertana.

Simeri 6,5: Non è più soltanto un bomber da trasferta. Prima rete in casa con un colpo di testa che porta in vantaggio i suoi. Solita prova generosa del napoletano.

Terrani 6,5: Rete decisiva la sua. Più da ala che da trequartista, ma non importa. Ciò che conta è che si stia iniziando a calare in un ruolo non suo e che è determinante per gli schemi di Vivarini.

I peggiori Today

Antenucci 5,5: Una giornata storta, specie dopo il rendimento stellare che ha avuto nelle ultime cinque partite, ci può stare. Meno pericoloso del solito.

Schiavone 5,5: Inserito al posto dell'infortunato Scavone non riesce a garantire ordine alla mediana biancorossa e anche lui va in difficoltà come il resto dei compagni.

Floriano 5,5: Tutti lo vogliono in campo ma nelle ultime uscite l'italo-tedesco proprio non riesce a incidere e col Potenza la storia si ripete.

Pagelle e tabellino di Bari-Potenza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili (67' Awua), Bianco, Scavone (46' Schiavone); Terrani (67' Floriano); Simeri (78' Costa), Antenucci. A disp.: Marfella, Esposito, Corsinelli, Kupisz, Folorunsho, D'Ursi, Neglia, Ferrari. All.: Vivarini

POTENZA (3-4-3): Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia (59' Sepe), Dettori, Ricci, Silvestri (86' Coppola); Isgrò (46' Vuletich), Murano (79' França), Ferri Marini (46' Viteritti). A disp.: Ioime, Di Sommaa, Iuliano, Coppola, Nembot, Viteritti, Arcidiacono, Longo, Vuletich, Gassama. All.: Raffaele