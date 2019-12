Bari-Potenza 2-1: vittoria sofferta. Simeri-Terrani spingono i galletti al terzo posto

Torna a vincere dopo un mese e mezzo al San Nicola il Bari: sconfitto 2-1 il Potenza. Successo sofferto ma di grande importanza per la compagine allenata da Vincenzo Vivarini che raggiunge il terzo posto in classifica con 36 punti.

Tutti i goal della sfida sono arrivati nel primo tempo: doppio vantaggio barese tra il 20' e il 26' con Simeri e Terrani, per il Potenza a segno Emerson con un gran tiro. Bari dai due volti: dominante nel primo tempo, eccessivamente remissivo nella ripresa con troppo campo lasciato agli avversari. Aspetti su cui Vivarini dovrà inevitabilmente lavorare in vista della prossima sfida in trasferta sul campo della Casertana.

La cronaca di Bari-Potenza

Partenza grintosa del Bari, subito al tiro dopo 3 minuti con Simeri: conclusione da fuori area alta sopra la traversa. Al 5' i galletti reclamano un calcio di rigore per un contatto sospetto Antenucci-Sales, l'arbitro lascia correre ma le immagini televisive sembrano dare ragione all'attaccante biancorosso. Non è l'unico episodio contestato: all'8' altro duello tra Simeri ed Emerson, il 9 biancorosso va giù ma il direttore di gara Paterna lascia giocare. Ancora protagonista Simeri al quarto d'ora con un tentativo di battuta a volo non fortunato. Il Bari riesce a sbloccarla dopo 20' di gioco: Hamlili inventa dalla trequarti un pallone liftato per Simeri che colpisce di testa senza lasciare scampo a Breza. Rischia tantissimo il Potenza al 21': Terrani viene steso al limite dell'area da posizione defilata, soltanto punizione. Raddoppiano i biancorossi al 26': stavolta è Terrani a salire in cattedra, con un'azione iniziata da sinistra e conclusa accentrandosi e calciando sul secondo palo. Nulla da fare per Breza, troppo statica la difesa lucana. La partita sembra incanalata sui binari giusti per la squadra di Vivarini ma si riaccende improvvisamente alla mezz'ora con il goal capolavoro di Emerson, autore di una conclusione imparabile da oltre 30 metri. Prima che le squadre rientrino negli spogliatoi, spazio per un ultimo tentativo di testa di Scavone che nell'occasione resta infortunato.

La ripresa inizia con tre cambi: nel Bari dentro Schiavone per Scavone, nel Potenza fuori Isgrò e Ferri Marini, dentro Vuletich e Viteritti. Inizio aggressivo degli ospiti, al tiro con un diagonale di Murano che si perde addirittura in fallo laterale. Al 53' ci riprova Emerson, stavolta da calcio piazzato, il pallone però non scende e si perde alto sopra la traversa. Insistono i lucani, ancora con una conclusione da lontano del neo-entrato Viteritti da posizione defilata, pallone fuori non di molto. Giallo pesante per Di Cesare al 68': era diffidato e salterà la gara con la Casertana. Doppio cambio per il Bari al 67': Vivarini inserisce Awua e Floriano al posto di Hamlili e Terrani. Subito dopo pericoloso il Potenza con una botta di Dettori da fuori area respinta coi pugni da Frattali. Bari in difficoltà sulla pressione degli ospiti: al 72' anticipo provvidenziale di Berra su Vuletich, appostato sul secondo palo. Tra i biancorossi entra anche Costa per Simeri, mentre Raffaele risponde inserendo il bomber França per Murano. Minuto 80' miracolo di Frattali: corner battuto da Emerson, Ricci incorna, il portiere biancorosso riesce a far sua la sfera in due tempi. Rischia ancora tanto la squadra di casa: conclusione di Vuletich, valutato erroneamente in offside dalla difesa barese, altro intervento determinante di Frattali. Si rivede all'85' il Bari: calcio piazzato di Berra a cercare Di Cesare che salta un avversario e batte a rete ma trova il riflesso provvidenziale di Breza. Assalto del Potenza nei minuti finali del match.

Il tabellino di Bari-Potenza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili (67' Awua), Bianco, Scavone (46' Schiavone); Terrani (67' Floriano); Simeri (78' Costa), Antenucci. A disp.: Marfella, Esposito, Corsinelli, Kupisz, Folorunsho, D'Ursi, Neglia, Ferrari. All.: Vivarini

POTENZA (3-4-3): Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia (59' Sepe), Dettori, Ricci, Silvestri (86' Coppola); Isgrò (46' Vuletich), Murano (79' França), Ferri Marini (46' Viteritti). A disp.: Ioime, Di Sommaa, Iuliano, Coppola, Nembot, Viteritti, Arcidiacono, Longo, Vuletich, Gassama. All.: Raffaele

Arbitro: Paterna di Teramo

Assistenti: Basile - Di Giacinto

Marcatori: 20' Simeri (B), 26' Terrani (B), 30' Emerson (P)

Note - ammoniti Hamlili, Di Cesare, Costa (B), Vuletich, Ricci, Viteritti (P). Recupero: 2', 4'; Spettatori 13.316 (5510 paganti di cui 1290 ospiti, 7806)