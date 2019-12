Bari-Potenza, le probabili formazioni: rosa al completo, nessun cambio per Vivarini

Grande attesa per Bari-Potenza, big match della 18ª giornata di Serie C, il cui calcio d'inizio è fissato per le 17:30 al San Nicola. Per la squadra allenata da Vincenzo Vivarini si tratta di una partita di grande importanza: vincere permetterebbe l'aggancio in classifica ai lucani, attualmente secondi con 36 punti, a pari merito con la Ternana. Perdere, invece, è un'alternativa non contemplata dalle ambizioni della compagine biancorossa, poiché significherebbe complicare ulteriormente la già difficile rincorsa alla vetta.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per Vivarini che ha recuperato anche Costa, assente nell'ultima con il Rende. Il tecnico dei galletti non dovrebbe variare nulla rispetto alla partita vinta a Vibo Valentia. In difesa, nonostante il rientro di Costa la linea difensiva dovrebbe essere composta ancora da Berra, Sabbione, Di Cesare e Perrotta. Conferma anche per il centrocampo con Hamlili, Bianco e Schiavone. Terrani pare ancora una volta il prescelto per agire alle spalle di Simeri e Antenucci ma attenzione alla possibile sorpresa Scavone sulla trequarti.

Come arriva il Potenza

Nel Potenza l'unico indisponibile è Panico. Il tecnico Raffaele dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-4-3 con Ioime tra i pali, linea difensiva con Sales (insidiato da Silvestri), Giosa e l'esperto Emerson; in mediana Ricci e Dettori con Coccia e Sepe, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Isgrò, Murano e Ferri Marini.

Le probabili formazioni di Bari-Potenza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Ricci, Dettori, Sepe; Isgrò, Murano, Ferri Marini. All.: Raffaele

Arbitro: Paterna di Teramo

Assistenti: Basile-Di Giacinto