Il Bari presenta le nuove maglie per il finale di stagione

Quasi al termine la sosta di due settimane del campionato di Serie D, il Bari è pronto a tornare in campo domenica al San Nicola contro il Castrovillari. Con i calabresi, sarà la prima delle restanti otto giornate di regular season, partite che i galletti affronteranno con delle nuove divise studiate apposta per questo finale di stagione, che includerà anche la poule per lo Scudetto dei dilettanti.

La presentazione delle nuove maglie realizzate da Robe di Kappa, avverrà nella mattinata di oggi presso il Teatro Forma alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis. Grande entusiasmo da parte dei tifosi biancorossi (sarà presente una piccola delegazione sorteggiata tra abbonati e possessori di fan card) sempre curiosi quando si tratta di scoprire il design delle divise che indosseranno i propri beniamini.