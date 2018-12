Bari, un altro under per Cornacchini: preso Ridl dal Savona

Dopo la cena di Natale con la squadra, arriva un altro regalo per mister Cornacchini: nel pomeriggio il Bari ha comunicato di aver tesserato un altro giovane per la prima squadra. Si tratta di Vincent Marco Ridl, classe 2000 prelevato dalla juniores del Savona, compagine che milita anch'essa nel campionato di Serie D. Si rinforza la batteria degli under a disposizione del tecnico biancorosso.