Bari-Pro Vercelli 2-2, le pagelle dei galletti: Brienza d'oro, D'Elia distratto

Occasione sprecata per il Bari, rimontato in pieno recupero dalla Pro Vercelli proprio come accadde all'andata. I galletti - che pure erano stati bravi a rimontare l'iniziale svantaggio - sono stati puniti dalle proprie disattenzioni difensive in occasione delle due reti ospiti. Le indicazioni positive per Grosso arrivano dalla reazione del secondo tempo e dalla condizione fisica, apparsa meno imballata rispetto al previsto dopo due settimane di inattività, ma c'è ancora da lavorare sugli automatismi della retroguardia.

I migliori Today

Brienza 7: Con la sua classe è in grado di cambiare volto alle partite anche se il tempo a disposizione è di soli 10 minuti. Peccato che la prodezza di oggi non sia valsa tre punti, lo avrebbe meritato.

Henderson 6,5: Ancora una buona prestazione di Hendo. Dai suoi piedi, su calcio piazzato, nasce la rete del pari di Kozak.

Kozak 6,5: Altra gara generosa del ceco che realizza la sua seconda - rocambolesca - rete stagionale

I peggiori Today

D'Elia 5,5: Troppo lo spazio concesso a Ghiglione in occasione della rete che apre le marcature. Spesso disattento in fase di marcatura, non si vede neanche troppo in fase di spinta.

Anderson 5,5: Nonostante grandi doti fisiche l'olandese fatica quando viene schierato nel ruolo di ala. Sbagliati tanti appoggi e controlli facili, lascia il campo a inizio ripresa.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Pro Vercelli 2-2

BARI (4-3-3) - Micai 6; Sabelli 6, Marrone 6, Gyomber 5,5, D'Elia 5,5; Tello 6, Basha 6, Henderson 6,5 (79' Brienza 7); Anderson 5,5 (53' Cissé 6), Kozak 6,5 (70' Floro Flores 6), Galano 6. A disp.: De Lucia, Petriccione, Brienza, Improta Cissé, Balkovec, Iocolano, Floro Flores, Nené, Diakité, Busellato, Empereur. All.: Grosso 6

PRO VERCELLI (3-5-2) - Pigliacelli 6; Berra 6 (86' Raicevic sv), Bergamelli, Gozzi 6,5; Ghiglione 6,5, Germano 6 (58' Altobelli 6), Vives 7, Castiglia 5,5, Mammarella 6; Morra 6,5, Kanoutè 6,5 (73' Reginaldo sv). A disp.: Gilardi, Paghera, Konaté, Bifulco, Gatto, Da Silva, Pugliese, Jidayi, Marcone. All.: Grassadonia 6,5

Arbitro: Balice di Termoli

Marcatori: 41' Ghiglione (P), 66' Kozak (B), 84' Brienza (B), 90'+3 Morra (P)

Ammoniti: Basha (B)