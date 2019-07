Bari, via al ritiro di Bedollo: amichevoli e appuntamenti dei galletti

Il Bari è finalmente arrivato a Bedollo dove ha iniziato la preparazione estiva in vista del campionato di Serie C che inizierà il prossimo 25 agosto. In attesa di completare l'organico con ulteriori rinforzi dal calciomercato, i biancorossi rimarranno in Trentino Alto-Adige fino al 27 luglio.

Durante il ritiro la squadra di Cornacchini sosterrà tre partite amichevoli contro Fiorentina, AC Piné e Pisa. I tre test in calendario a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro con avversari di rango molto diverso tra loro saranno utili per consentire ai giocatori di riprendere il necessario feeling con il campo e raggiungere una condizione accettabile per l'inizio del campionato. Una volta abbandonato il Trentino, i biancorossi saranno impegnati in un altro test amichevole, il Triangolare del Centenario contro Salernitana e Reggina allo Stadio Arechi.

Ritiro Bari 2019: le date delle amichevoli

Fiorentina-Bari Mercoledì 17 luglio 2019, ore 17:00, Moena

AC Pinè-Bari Domenica 21 luglio 2019, ore 18:00, Bedollo

Pisa-Bari Mercoledì 24 luglio 2019, ore 18:00, Storo

«Triangolare del Centenario» Salernitana - Bari - Reggina Giovedì 01.08.19, stadio «Arechi», Salerno.

Bedollo 2019: il programma del ritiro dei biancorossi

Durante il ritiro ci saranno anche diverse occasioni di incontro tra la squadra, stampa e tifosi, con diversi appuntamenti fuori dal campo. Il primo di questi sarà la conferenza di apertura del ritiro del 13 luglio da parte di Luigi De Laurentiis. Il 16 luglio, poi, sarà la volta dell'attesissima presentazione delle nuove maglie del Bari per la stagione 2019-2020. Il 26 luglio, invece, ci sarà la conferenza di chiusura del ritiro in cui parleranno ancora il presidente e il club manager Matteo Scala.