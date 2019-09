Bari-Reggina, le pagelle dei galletti: Awua concede il bis, male gli esterni

Il Bari si è dovuto accontentare di un solo punto nel posticipo della terza giornata, in casa contro la Reggina. Al San Nicola è finita 1-1, con i galletti riusciti a recuperare il risultato nella ripresa grazie a Sabbione, che ha risposto alla rete del vantaggio iniziale siglata da Corazza.

Il punteggio rispecchia bene l'andamento della gara: primo tempo di marca calabrese, ripresa a favore dei biancorossi. Alla squadra di Cornacchini - a detta del suo stesso allenatore - è mancata la cattiveria nei primi 45 minuti di gara. Dopo aver di fatto regalato un tempo agli avversari, i biancorossi si sono scossi nella ripresa riequilibrando il match e provando l'assalto finale.

Contro i calabresi un'altra prova brillante di Theo Awua, centrocampista nigeriano arrivato l'ultimo giorno di mercato. Nonostante la giovane età, il calciatore proveniente dallo Spezia ha confermato le doti e la personalità viste nello spezzone di gara giocato a Rieti. Nota negativa le due fasce da cui sono arrivati pochi cross e sulle quali il Bari è spesso andato in difficoltà.

I migliori Today

Sabbione 6,5: Il suo goal evita una sconfitta che avrebbe potuto avere risvolti pesanti. Prima rete in biancorosso a coronare una prestazione grintosa e attenta, specie nella ripresa.

Awua 6,5: Davvero una sorpresa questo ragazzo arrivato nelle ultime ore di mercato. Il più vivo nel centrocampo biancorosso, prezioso sia quando c'è da sradicare il pallone dai piedi degli avversari, sia quando c'è da gestirlo e riorganizzare l'azione. Difficilmente Cornacchini vi rinunecerà d'ora in poi.

Antenucci 6: Il capocannoniere biancorosso resta all'asciutto di goal, un po' per la marcatura stretta riservatagli dai centrali amaranto, un po' per la mancanza di palloni giocabili da parte dei compagni ma è autore di una gara di grande grinta e sacrificio.

I peggiori Today

Costa 5: L'ex laterale della Spal che in ritiro aveva impressionato con le sue sgroppate e i suoi cross sembra un lontano parente di quello visto nelle ultime uscite biancorosse. Spesso troppo frettoloso con il pallone tra i piedi, commette moltissimi errori in appoggio e soprattutto non riesce a servire traversoni pericolosi.

Kupisz 5,5: Per il polacco, dirimpettaio di Costa sulla corsia opposta, vale più o meno lo stesso discorso. Anche lui sembra aver fatto passi indietro sul piano della forma rispetto alla 'locomotiva' che si era fatta apprezzare durante il pre-campionato. Non riesce a spingere e spesso mostra qualche limite di troppo in difesa.

Scavone 5: Impiegato all'ultimo istante per l'infortunio di Schiavone nel riscaldamento, l'ex Parma e Lecce ha fatto fatica a prendere per mano la squadra, sebbene le sue caratteristiche non siano esattamente queste. Distratto in occasione del vantaggio reggino.

Pagelle e tabellino di Bari-Reggina 1-1

BARI (3-5-2): Frattali 6; Sabbione 6,5, Di Cesare 5,5, Perrotta 6; Kupisz 5 (73’ Berra), Awua 6,5, Scavone 5 (54’ Floriano 5,5), Bianco 5,5 (85’ Hamlili sv), Costa 5 (85’ Corsinelli sv); Ferrari 5,5 (54’ D’Ursi 6), Antenucci 6. A disp.: Marfella, Esposito, Cascione, Terrani, Neglia, Simeri. All.: Cornacchini 6

REGGINA (3-5-2): Guarna 5,5; Rossi 6, Bertoncini 6, Loiacono 6; Rolando 6 (70’ Garufo 5,5), Bianchi 6, Sounas 6,5 (59’ Bellomo), De Rose 6,5, Rubin 6 (59’ Bresciani 6,5); Reginaldo 6,5 (70’ Doumbia sv), Corazza 6,5 (87’ Paolucci sv). A disp.: Farroni, Lofaro, Blondett, Marchi, De Francesco, Rivas, Salandria. All.: Toscano 6,5.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Di Giacinto – Basile

Marcatori: 8’ Corazza (R), 64’ Sabbione (B)

Note – ammoniti: Di Cesare (B), Rubin (R), De Rose (R), Perrotta (B).

Spettatori: 15.507 s (7768 abbonati + 7739 paganti di cui 413 ospiti)