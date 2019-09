Serie C, Bari-Reggina 1-1: parità nel monday night del Girone C, Sabbione risponde a Corazza

Termina in parità il monday night del Girone C di Serie C tra Bari e Reggina. Colpiti a freddo dopo neanche dieci minuti di gioco da una rete di Corazza, i galletti sono riusciti a trovare il goal dell'1-1 nella ripresa con un colpo di testa di Alessio Sabbione.

Risultato tutto sommato giusto per i valori espressi in campo in una gara poco spettacolare. Nettamente meglio i calabresi nei primi 45', mentre nel secondo tempo è stata la squadra di Cornacchini a prendere il pallino del gioco, complici anche i cambi offensivi messi in atto dall'allenatore. Si conclude senza né vincitori né vinti uno dei match più attesi della terza giornata del Girone C.

Dopo tre gare la sensazione è che i biancorossi debbano ancora crescere sia fisicamente, sia sotto il profilo del gioco. Cornacchini però può contare su alcune note liete come il nigeriano Awua, risultato uno dei migliori al fischio finale del match.

La cronaca di Bari-Reggina

Cornacchini conferma il 3-5-2 della vigilia, il tecnico però deve rivedere i suoi programmi perché Schiavone si fa male nel riscaldamento: al suo posto Scavone. Grande partenza della Reggina, che va al tiro dopo 4 minuti con De Rose, para Frattali. Il punteggio cambia dopo soli 7’ di gioco: disattenzione difensiva del Bari, Reginaldo spizza di testa e goal di Corazza che da pochi passi beffa Frattali. Biancorossi in affanno: la difesa trema ancora un paio di minuti più tardi su un cross velenoso di Sounas intercettato con qualche rischio da Perrotta. La prima conclusione del Bari arriva soltanto al 19' con un diagonale di Antenucci imbeccato da Awua, l'ex Guarna però neutralizza senza affanni. Con il passare dei minuti i pugliesi guadagnano metri ma non riescono ugualmente a trovare il varco giusto, la Reggina, invece, dà l’idea di poter far male ogni volta che affonda. La squadra di Cornacchini torna a farsi vedere in avanti verso il 43’ con un destro di Antenucci che termina di poco alla sinistra della porta difesa da Guarna. È l’ultima occasione di un primo tempo che si conclude con i fischi del San Nicola.

La ripresa inizia con gli stessi 22 titolari del primo tempo. Il Bari prova a scuotersi facendosi vedere con una conclusione di Antenucci dall’interno dell’area di rigore, il pallone però è facile preda di Guarna. Trascorsi una decina di minuti dall’inizio della ripresa Cornacchini prova a scuotere i suoi inserendo D’Ursi e Floriano per Ferrari e Scavone: il sistema di gioco passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Al 60’ fa il suo ingresso l’ex Bellomo per Sounas, applausi dalla curva biancorossa per il talento di Bari Vecchia. Il pareggio biancorosso arriva al 64’ e nasce da un corner molto contestato dai giocatori della Reggina: sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Sabbione fulmina Guarna con un imperioso stacco di testa. Rianimato dal goal, il San Nicola torna a spingere la squadra con ancora più impeto. All’82’ botta col mancino dal limite dell’area, Frattali respinge a mani aperte, la difesa biancorossa allontana. Durante i 5’ di recupero ci prova ancora Sabbione, questa volta con un sinistro dal limite che si perde largo alla destra di Guarna.

Il tabellino di Bari-Reggina 1-1

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz (73’ Berra), Awua, Scavone (54’ Floriano), Bianco (85’ Hamlili), Costa (85’ Corsinelli); Ferrari (54’ D’Ursi), Antenucci. A disp.: Marfella, Esposito, Cascione, Terrani, Neglia, Simeri. All.: Cornacchini

REGGINA (3-5-2): Guarna; Rossi, Bertoncini, Loiacono; Rolando (70’ Garufo), Bianchi, Sounas (59’ Bellomo), De Rose, Rubin (59’ Bresciani); Reginaldo (70’ Doumbia), Corazza (87’ Paolucci). A disp.: Farroni, Lofaro, Blondett, Marchi, De Francesco, Rivas, Salandria. All.: Toscano

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Di Giacinto – Basile

Marcatori: 8’ Corazza (R), 64’ Sabbione (B)

Note – ammoniti: Di Cesare (B), Rubin (R), De Rose (R), Perrotta (B).

Spettatori: 15.507 s (7768 abbonati + 7739 paganti di cui 413 ospiti)