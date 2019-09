Bari-Reggina, le probabili formazioni: Cornacchini verso la difesa a tre e Awua dal 1'

Il giorno della grande sfida tra Bari e Reggina è arrivato. Questa sera biancorossi e amaranto, si affronteranno alle 20:45 al San Nicola nel posticipo della terza giornata di Serie C del Girone C.

Entrambe le compagini covano ambizioni di vertice in classifica e saranno certamente desiderose di approfittare del passo falso della Ternana e ad avvicinare la nuova capolista Catanzaro, balzata in testa a 10 punti. Sa di giocarsi tanto Giovanni Cornacchini: dalla sua squadra, oltre che un risultato importante, i tifosi si augurano finalmente di vedere gioco e determinazione. Un eventuale passo falso potrebbe complicare la posizione del tecnico marchigiano, bersagliato dalle critiche nelle prime uscite stagionali.

Come arriva il Bari

L'unico assente tra i galletti è l'infortunato Micheal Folorunsho mentre sono recuperati Berra e Cascione. Cornacchini dovrebbe schierare i suoi con la difesa a 3 con la linea composta da Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo hanno ampie chance di partire titolari gli ultimi arrivati Bianco e Awua. Con loro, gli esterni dovrebbero essere Corsinelli e Costa, con Terrani (o in alternativa Floriano) ad agire alle spalle delle due punte Ferrari ed Antenucci.

Come arriva la Reggina

Nella squadra di Toscano indisponibile è Gasparetto, non convocato. Recuperano Rivas e Gasparetto, mentre Denis non è al meglio della condizione e salvo sorprese non dovrebbe partire titolare. Gli amaranto dovrebbero schierarsi col 3-5-2: a difendere l'ex portiere biancorosso Guarna il terzetto Marchi-Bertoncini-Loiacono- A centrocampo Garufo e Bresciani saranno gli esterni, con Bellomo, Bianchi e De Rose ad agire nel mezzo. In attacco spazio alla coppia formata da Reginaldo e Corazza.

Le probabili formazioni di Bari-Reggina

BARI (3-5-2) - Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Corsinelli, Awua, Bianco, Costa; Terrani; Ferrari, Antenucci. All.: Cornacchini

REGGINA (3-5-2) - Guarna; Marchi, Bertoncini, Loiacono; Garufo, Bellomo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Reginaldo, Corazza. All.: Toscano

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Di Giacinto - Basile