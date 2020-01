Bari-Rieti 5-2, le pagelle dei galletti: Simeri scatenato, bene anche Costa

Può sorridere il Bari che ha ottenuto la prima vittoria del 2020 sconfiggendo nettamente il Rieti in casa: 5-2 al San Nicola in un match che ha visto tra i suoi protagonisti Simone Simeri, autore di una doppietta e un assist.

Di Antenucci, Neglia e Maita le reti che hanno completato lo score biancorosso. Unico neo per gli uomini di Vivarini è stato il momento di rilassamento seguito al doppio vantaggio che ha visto il Rieti rifarsi sotto pericolosamente fino a che i biancorossi non hanno messo in ghiaccio il risultato.

I migliori Today

Simeri 8: Lascia il suo marchio sulla partita con due goal e un assist sommati alla solita dose di ‘cazzimma’.

Costa 6,5: Torna tra i titolari dopo qualche partita in panchina garantendo sicuramente più spinta rispetto a Perrotta. Offre l’assist per il raddoppio di Simeri.

Antenucci 6,5: A segno ‘solo’ con un calcio di rigore. Tanto gli basta per agganciare Corazza in testa alla classifica marcatori del Girone C con 14 reti.

I peggiori Today

Perrotta 5,5: Uscita affrettata in occasione del 2-1 del Rieti, quando entra con troppa foga su Russo facendosi saltare e spianando la strada all’attaccante ospite.

Terrani 5,5: Altra prova fatta di luci e ombre per l’ex Perugia e Piacenza. Non è un trequartista puro e ciò si vede dal fatto che cerca poco le vie centrali per allargarsi sulla fascia.

Scavone 5,5: In campo per oltre un’ora di gioco, sembra ancora un po’ macchinoso rispetto al resto dei compagni.

Il tabellino di Bari-Rieti 5-2

BARI (4-3-1-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare (15' Corsinelli), Perrotta, Costa; Scavone (66’ Maita), Bianco, Schiavone (81' Folorunsho); Terrani (66’ D’Ursi); Simeri, Antenucci (81' Neglia). A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Cascione, Kupisz, Awua, Ferrari. All.: Vivarini

RIETI (4-3-3): Addario; Tiraferri, Celli, Aquilanti, Zanchi; Tiraferri, Serena (74' Esposito), Zampa; De Sarlo (55’ Del Regno), De Paoli (65’ Arcaleni), Russo. A disp.: Pegorin, Beleck, Granata, Poddie, Bartolotta, Zona, Giordano, Esposito. All.: Beni

Arbitro: Maggio di Lodi

Assistenti: Lattanzi - Donato

Marcatori: 17' rig. Antenucci (B), 55', 79' Simeri (B), 69' Del Regno (R), 86' aut. Bianco (R), 90'+3 Neglia (B), 90'+5 Maita (B)

Note - ammoniti: Bianco (B), Zanchi (R). Spettatori: 10.226 (2420 paganti, 7806 abbonati, 0 ospiti)