Bari-Sancataldese 4-1, le pagelle dei galletti: Neglia e Floriano scatenati

Vince e convince il Bari di Giovanni Cornacchini. Alla seconda uscita ufficiale della stagione la squadra biancorossa ha travolto i siciliani della Sancataldese con un rotondo 4-1. Protagonisti di giornata Samuele Neglia, autore di una doppietta e Roberto Floriano, autore di un goal e due assist.

I migliori Today

Neglia 7,5: Primi goal in biancorosso per l'ala ex Siena che ha celebrato l'esordio casalingo con una splendida doppietta. Bravo a crederci sul primo goal, realizzato da posizione defilata, mentre la seconda rete è arrivata con un bel destro a giro.

Floriano 7: Letteralmente incontenibile. Propizia le due reti di Neglia e nella ripresa segna il momentaneo 3-0 dribblando il portiere. Esce per far spazio a Bollino. E' già uno dei leader di questa squadra.

Langella 7: Ancora una buona prova del giovane centrocampista, molto abile nell'ispirare i compagni con giocate illuminanti.

I peggiori Today

Mattera 5,5: Commette una leggerezza non in linea con il suo profilo di esperto difensore che costa il calcio di rigore poi trasformato da Ficarrotta.

BARI-SANCATALDESE 4-1: IL RACCONTO DELLA PARTITA

Il tabellino e le pagelle di Bari-Sancataldese 3-1

BARI (4-3-3) - Marfella 6; Aloisi 6, Cacioli 6, Mattera 5,5, D'Ignazio 6; Bolzoni 6,5 (87' Feola sv), Hamlili 6, Langella 7 (67' Piovanello 6,5); Floriano 7 (67' Bollino 6), Simeri 6 (73' Pozzebon sv), Neglia 7,5 (72' Di Cesare sv). A disp.: Syaulis, Nannini, Liguori, Gioria. All.: Cornacchini 6.

SANCATALDESE (4-3-3) - Franza 5; Florio 5,5, Di Marco 5,5, Zappala 6, Maimone 6; Condorelli 5,5, Di Stefano 6, Costanzo 5,5 (70' Bruno sv); Ficarrotta 6,5, Giarruso 5,5 (68' Di Grazia sv), Lo Giudice 6 (56' Aloia 5,5). A disp.: Manno, Tosto, Santangelo, Calabrese, Cocuzza, Mosca. All.: Mascara 5,5.

Arbitro: Gallipò di Firenze

Marcatori: 32', 41' Neglia (B), Floriano (B), 60' rig. Ficarrotta (S), Piovanello (B)

Ammoniti: Hamlili (B)