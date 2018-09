Serie D - Bari-Sancataldese 4-1: poker dei galletti alla prima in casa

Seconda vittoria di fila per il Bari nel campionato di Serie D. I galletti hanno battuto 4-1 la Sancataldese alla prima uscita davanti al proprio pubblico, mesi dopo l'ultima volta, quando la squadra era ancora in Serie B. Grande entusiasmo sugli spalti da parte degli oltre diecimila tifosi presenti: cori e bandiere hanno animato la Curva Nord dall'inizio alla fine dell'incontro fornendo uno spettacolo assolutamente inconsueto per la categoria.

Dopo un avvio di gara di marca barese ma tutto sommato equilibrato, la formazione siciliana ha ceduto ed è stata colpita due volte da Neglia prima di andare al riposo. Nella ripresa Floriano ha portato il Bari sul 3-0. La Sancataldese ha cercato di riaprire la partita con un calcio di rigore trasformato da Ficarrotta ma è stata colpita ancora dal neo-entrato Piovanello a segno con un goal fortunoso.

Ancora un successo per i biancorossi che sono a punteggio pieno dopo due giornate e che mercoledì sera affronteranno il Bitonto in Coppa Italia al San Nicola. Prossimo appuntamento col girone I l'impegno in casa del 30 settembre contro la Cittanovese, ancora al San Nicola.

La partita

Buona partenza del Bari che sospinto dal calore della Curva Nord tenta di imprimere da subito il proprio ritmo all'incontro. Al 3' tentativo in rovesciata di Lo Giudice, pallone fuori Bersaglio. Sancataldese pericolosa per due volte su azione da corner attorno al quarto d'ora, si salvano i galletti. Bari vicino al goal al 16' con un bel contropiede che porta al tiro Floriano, la sua conclusione di destro però viene sventata da Franza. Qualche minuto più tardi è la formazione di Peppe Mascara a farsi viva con un tiro sballato di Ficarrotta. Passata da poco la mezz'ora il Bari si porta in vantaggio con la prima rete in campionato di Samuele Neglia bravo a battere Franza in uscita sul bel suggerimento di Floriano. L'ex attaccante del Siena pochi minuti più tardi si ripete siglando anche il 2-0: Floriano che semina il panico palla al piede, all'ingresso in area Neglia gli sfila il pallone e calcia a giro sul secondo palo infilando ancora il portiere siciliano. In chiusura il Bari ha ancora due ottime occasioni, una con Floriano e l'altra con Langella.

La ripresa incomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo e con il Bari ancora in attacco. Pochi minuti e lo scatenato Floriano è già pericoloso con un destro a volo da distanza ravvicinata deviato in corner da Franza. L'ex attaccante del Foggia riesce finalmente a trovare la via del goal al 53': Langella lo mette a tu per tu con il portiere avversario e dopo averlo evitato segna la rete del 3-0. La gara sembra definitivamente chiusa e invece la Sancataldese prova a riaprirla: Mattera atterra Ficarrotta in area di rigore e il direttore di gara Gallipò indica il dischetto. Dagli undici metri va lo stesso mancino che spiazza Marfella per il goal del 3-1. Cornacchini decide di cambiare e manda in campo Bollino e Piovanello per Floriano e Piovanello. Proprio il nuovo entrato realizza la rete del definitivo 4-1. Bari al secondo successo di fila nel girone I di Serie D.

Il tabellino di Bari-Sancataldese 3-1

BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Cacioli, Mattera, D'Ignazio; Bolzoni (87' Feola), Hamlili, Langella (67' Piovanello); Floriano (67' Bollino), Simeri (73' Pozzebon), Neglia (72' Di Cesare). A disp.: Syaulis, Nannini, Liguori, Gioria. All.: Cornacchini

SANCATALDESE (4-3-3) - Franza; Florio, Di Marco, Zappala, Maimone; Condorelli, Di Stefano, Costanzo (70' Bruno); Ficarrotta, Giarruso (68' Di Grazia), Lo Giudice (56' Aloia). A disp.: Manno, Tosto, Santangelo, Calabrese, Cocuzza, Mosca. All.: Mascara

Arbitro: Gallipò di Firenze

Marcatori: 32', 41' Neglia (B), Floriano (B), 60' rig. Ficarrotta (S), Piovanello (B)

Ammoniti: Hamlili (B)