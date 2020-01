Bari-Sicula Leonzio 1-0, le pagelle dei galletti: ennesimo acuto di Simeri, Laribi-Maita ok

Mercoledì sera il Bari ha sconfitto la Sicula Leonzio nel recupero infrasettimanale della 20ª giornata di Serie C. Per i galletti, vittoriosi 1-0, si è trattato di un successo meno rotondo e convincente rispetto al solito ma non per questo meno importante.

La rete realizzata al 39' del primo tempo dall'infaticabile Simone Simeri, infatti, ha consentito alla squadra di Vivarini di portarsi a -6 dalla Reggina, sconfitta in casa 1-2 dalla Virtus Francavilla. E domenica c'è lo scontro diretto al Granillo che potrebbe riaprire il discorso legato alla promozione diretta in caso di vittoria dei biancorossi.

I migliori Today

Simeri 8: Capitano, trascinatore e match winner in una serata complicata. Il nono goal stagionale vale 3 punti e riduce notevolmente il distacco dalla Reggina. Non è un caso che a segnarlo sia stato uno dei giocatori fin qui maggiormente decisivi nella striscia di 17 risultati utili del Bari.

Laribi 6,5: Gettato subito nella mischia, il nuovo acquisto non delude dimostrandosi dinamico e volenteroso. Il valore della sua prestazione si è capito al momento della sua uscita, con i reparti di centrocampo e attacco che si sono sfilacciati.

Maita 6,5: Dopo aver debuttato con un goal ha voluto aggiungere al repertorio anche l'assist per il goal vittoria di Simeri. Il suo percorso d'inserimento procede spedito.

Sabbione 6,5: Senza Di Cesare è lui lo skipper difensivo dei biancorossi. Si rivela decisivo per portare a casa l'ennesimo clean sheet stagionale.

I peggiori Today

Scavone 5,5: La sua prestazione non è malvagia ma l'impressione è che sia ancora uno step indietro nella fluidità dei movimenti rispetto ai compagni e quando i ritmi diventano più alti può diventare un problema.

Perrotta 5,5: Una disattenzione nelle fasi iniziali del match poteva costare cara (in occasione della traversa di Lescano), specialmente in una partita come quella di ieri.

Pagelle e tabellino di Bari-Sicula Leonzio 1-0

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Corsinelli 6 (85' Berra sv), Sabbione 6,5, Perrotta 5,5, Costa 6; Scavone 5,5 (71'Awua sv), Schiavone 6,5, Maita 6,5 (90'+2 Kupisz sv); Laribi 6,5 (71' Terrani sv); Antenucci 6 (71' D'Ursi sv), Simeri 8. A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Cascione, Bianco, Folorunsho, Neglia, Ferrari. All.: Vivarini 6,5.

SICULA LEONZIO (3-5-2): Adamonis 6; Ferrara 6, Bachini 6, Tafa 5,5; Lia 5,5 (58' Parisi 6), Palermo 5,5 , Bucolo 6, Maimone 5,5 (82' Sicurella sv), Sabatino 6; Grillo 5,5 (70' Catania sv), Lescano 6 (70' Scardina sv). A disp.: Governali, Polverino, De Rossi, Sosa, Ferrini, Terranova. All.: Grieco 6.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Assitenti: Piedipalumbo - Nasti

Marcatori: 39' Simeri (B)

Note - ammoniti Tafa (S), Maita, Frattali, Vivarini, Berra (B). Spettatori: 10.174 (2368 paganti, 7806 abbonati, 0 ospiti)