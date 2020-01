Bari-Sicula Leonzio 1-0: Simeri firma una vittoria sofferta, galletti a -6 dalla Reggina

Successo risicato ma di fondamentale importanza per il Bari: battuta 1-0 la Sicula Leonzio al San Niola, un risultato che consente ai galletti di portarsi a -6 dalla Reggina sconfitta in casa dalla Virtus Francavilla.

La rete segnata da Simone Simeri al 39' del primo tempo ha consentito ai galletti di ottenere i 3 punti e di giocarsi al Granillo la possibilità di ridurre ulteriormente lo svantaggio dai calabresi.

Partita di grande sofferenza per gli uomini di Vivarini, apparsi un po' meno brillanti del solito ma il merito va riconosciuto anche alla formazione di Grieco che ai punti non avrebbe probabilmente meritato la sconfitta dopo aver giocato una partita tutt'altro che arrendevole. Ora restano tre giorni per preparare una sfida che potrebbe diventare il crocevia della stagione e rilanciare le ambizioni di promozione dei biancorossi.

La cronaca di Bari-Sicula Leonzio

Il Bari inizia all'attacco ma ad avere la prima occasionissima della partita la crea la Sicula Leonzio con la traversa colpita da Facundo Lescano dopo una deviazione di Sabbione. Prova a replicare su calcio di punizione il Bari, al 10' con un calcio piazzato di Schiavone che terimina di poco alto. Il nuovo acquisto Laribi prova a ispirare ma a provarci è soprattutto Simeri ed è proprio grazei all'ariete campano che i galletti passano al 38': spunto di Antenucci che manda Simeri al tiro, Adamonis respinge e il pallone finisce a Maita che assiste nuovamente il numero 9 per l'1-0. Finale in crescendo dei biancorossi, vicini al raddoppio con un destro a giro di Antenucci.

Subito un'occasione a inizio ripresa per il Bari: Maita lancia Simeri che conclude a giro ma trova la pronta risposta di Adamonis. Al 56' errato disimpegno della difesa biancorossa, ci mette una pezza Perrotta. Intuito il momento di difficoltà dei suoi Vivarini opera un triplo cambio inserendo Awua, Terrani e D'Ursi per Scavone, Laribi e Antenucci. Al 90' tiro di Catania che termina fuori di poco. Finale di grandissima sofferenza con la Sicula Leonzio tutta all’attacco, Adamonis compreso, e il Bari rintanato nella propria area di rigore. Dopo 5' interminabili di recupero il San Nicola esplode di gioia e ora l'attesa è tutta verso la partita di domenica.

Il tabellino di Bari-Sicula Leonzio

BARI (4-3-1-2): Frattali; Corsinelli (85' Berra), Sabbione, Perrotta, Costa; Scavone (71'Awua), Schiavone, Maita; Laribi (Terrani); Antenucci (71' D'Ursi), Simeri. A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Cascione, Bianco, Folorunsho, Neglia, Kupisz, Ferrari. All.: Vivarini.

SICULA LEONZIO (3-5-2): Adamonis; Ferrara, Bachini, Tafa; Lia (58' Parisi), Palermo, Bucolo, Maimone (82' Sicurella), Sabatino; Grillo (70' Catania), Lescano (70' Scardina). A disp.: Governali, Polverino, De Rossi, Sosa, Ferrini, Terranova. All.: Grieco.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Assitenti: Piedipalumbo - Nasti

Marcatori: 39' Simeri (B)

Note - ammoniti Tafa (S), Maita, Frattali, Vivarini, Berra (B). Spettatori: 10.174 (2368 paganti, 7806 abbonati, 0 ospiti)