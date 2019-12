Bari-Sicula Leonzio: fissata la data per il recupero

La Lega Pro ha ufficializzato le date per il recupero della prima giornata di ritorno (il 20° turno) di Serie C, saltata per via dello sciopero indetto per protestare contro la mancata defiscalizzazione.

Le squadre dei tre gironi della terza serie italiana torneranno in campo mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. Il Bari che deve recuperare la gara con la Sicula Leonzio, scenderà in campo mercoledì 22 alle 20:45 al San Nicola.