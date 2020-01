Bari-Sicula Leonzio, probabili formazioni: out Di Cesare, Maita e Laribi dall'inizio

Con la larga vittoria della scorsa domenica (5-2 al Rieti) a dare slancio, il Bari questa sera alle 20:45 al San Nicola si prepara ad affrontare la Sicula Leonzio nel recupero infrasettimanale della 20ª giornata di Serie C, il turno che non si disputò per via dello sciopero indetto dalla Lega Pro.

Ultima sfida prima dello scontro diretto in casa della Reggina, in programma domenica 26 gennaio, per i galletti la partita con i siciliani rappresenta un’occasione da non sprecare: la formazione bianconera è penultima in classifica nel Girone C con 12 punti e non ha mai vinto in trasferta nel corso di questa stagione. In attesa degli ultimi botti di mercato questa sera potrebbero vedersi in campo entrambi i nuovi acquisti Maita (per lui debutto con goal contro il Rieti) e Laribi.

Come arriva il Bari

Oltre ad Hamlili, Vivarini dovrà fare a meno anche di capitan Di Cesare, infortunatosi al ginocchio seppur in maniera non grave contro il Rieti. A protezione di Frattali, dunque, agiranno Sabbione e Perrotta con Berra e Costa terzini. In mediana con Schiavone e Bianco dovrebbe partire dall'inizio Maita e non Scavone, mentre in avanti è possibile che il tecnico dia subito spazio a Laribi alle spalle di Simeri e Antenucci, in modo tale da averlo già in forma per la delicata sfida con la Reggina di domenica (non gioca in partite ufficiali dallo scorso 26 dicembre ndr).

Come arriva la Sicula Leonzio

L'accorto 3-5-2 del molfettese Grieco dovrebbe essere così disegnato: Adamonis tra i pali, linea a tre con Sosa, Bachini e Tafa; a centrocampo Parisi e Sabatino nel ruolo di tornanti, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Palermo, Bucolo e Maimone; la coppia d’attacco, invece, dovrebbe essere formata dal duo Catania-Scardina, con Lescano pronto a subentare a gara in corso.

Le probabili formazioni di Bari-Sicula Leonzio

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

SICULA LEONZIO (3-5-2): Adamonis; Sosa, Bachini, Tafa; Parisi, Palermo, Bucolo, Maimone, Sabatino; Catania, Scardina. All.: Grieco

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Piedipalumbo - Nasti