Bari-Spezia, le pagelle dei galletti: certezza Brienza, Galano torna a destra ma delude

Amaro in bocca per il Bari, fermato ancora in casa, questa volta dallo Spezia. Un altro pareggio per i biancorossi che non sono riusciti a sfruttare il recupero del turno infrasettimanale, quel jolly di cui aveva parlato Fabio Grosso alla vigilia.

Solito avvio di gara 'ingannevole' con i galletti a imporre il proprio possesso con gli avversari in goal alla prima occasione. Un copione che si sta ripetendo spesso a causa delle disattenzioni della retroguardia. Nota dolente anche la prestazione di Galano che pur riportato sulla sua corsia prediletta non è riuscito a lasciare il segno. Ci è riuscito ancora una volta, invece, Franco Brienza, 39 primavere tra

I migliori Today

Brienza 7: Gli aggettivi per commentare le sue prestazioni stanno finendo. Si corre persino il rischio di diventare ripetitivi. Semplicemente di un'altra categoria (quella dove tutti sognano possa riportare il Bari): entra, distribuisce palloni, segna. Peccato che ancora una volta non basti per regalare i tre punti al Bari.

Henderson 6: Da un suo errore in appoggio nasce l'azione che porta al vantaggio dello Spezia ma è forse uno dei pochi nei della gara dello scozzese che mostra ancora una volta personalità e dinamismo.

Balkovec 6: Parte timido, al limite dell'impacciato, comprensibile al debutto assoluto in Italia. Col passare dei minuti cresce fino a sfoderare il sinistro che lo ha reso famoso (almeno su YouTube...) da cui nascono il goal di Brienza e una zuccata di Kozak che per poco non va in porta.

I peggiori Today

Galano 5,5: Esclusa una punizione finita alta di poco - pur riportato a destra, sulla sua fascia preferita - non si vede quasi mai e alla fine viene sostituito.

Basha 5: Troppo compassato nel far girare il pallone, spesso in ritardo sugli avversari. Decisamente non la sua miglior partita.

Diakité-Marrone 5,5: Qualche incertezza di troppo da parte della coppia di centrali baresi, non perfetti specie in occasione del goal dove sono mal posizionati.

Improta 5,5: Riproposto titolare dopo un periodo di riposo non sembra ancora aver ritrovato lo smalto di inizio stagione. Un tiro nel primo tempo, niente di più.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Spezia 1-1

BARI (4-3-3) - Micai 6; Sabelli 6, Diakitè 5,5, Marrone 5,5, Balkovec 6; Busellato 5,5 (57' Brienza 7), Basha 5, Henderson 6; Galano 5,5 (70' Kozak 6), Nené 6, Improta 5,5 (88' Cissé sv). A disp.: De Lucia, Conti, Cassani, Empereur, D’Elia, Anderson, Tello, Petriccione, Iocolano. All.: Grosso 5,5.

SPEZIA (4-3-1-2) - Di Gennaro 6; De Col 6,5, Capelli 6,5, Giani 6, Augello 6; Pessina 6,5, Juande 6, Mora 5,5 (68' Lopez 5,5); Mastinu 6,5 (74' Terzi); Granoche 6, Forte 6,5 (78' Marilungo 5,5). A disp.: Manfredini, Masi, Ceccaroni, De Francesco, Maggiore, Bolzoni, Ammari, Gilardino. All.: Gallo 6.

Arbitro: Forneau di Roma

Marcatori: 10' Forte (S), 71' Brienza (B)

Ammoniti: Forte, Mora (S)