Serie B, ufficiali le date dei recuperi: Bari-Spezia si gioca il 13 marzo

La Lega B ha comunicato i giorni in cui si disputeranno i recuperi delle quattro gare della 28a giornata del campionato cadetto, rinviate martedì scorso a causa del maltempo. Tra di esse vi è anche Bari-Spezia, gara che non si è disputata su indicazioni della Prefettura (non senza qualche polemica) per le condizioni dello stadio San Nicola e della viabilità ad esso circostante, dopo la fitta nevicata del 27 febbraio.

Le date scelte sono quelle di martedì 6 e 13 marzo alle ore 18. I galletti recupereranno la gara contro i liguri martedì 13 marzo alle 18:00, dopo le gare contro Avellino (4/03) e Pro Vercelli (10/03).