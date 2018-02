Bari-Spezia rinviata per neve: ufficiale la decisione della Prefettura

Come era prevedibile subito dopo la copiosa nevicata che ha investito Bari durante le ore del mattino, la partita di Serie B tra Bari e Spezia è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla Prefettura di Bari dopo vari sopralluoghi dentro e all'esterno dello Stadio San Nicola. Ghiaccio e neve sugli spalti e sulle arterie che collegano la città all'impianto costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità di persone e cose.

Di seguito il comunicato della Prefettura:

Il prefetto della provincia di Bari

PREMESSO che in data odierna alle ore 20:30 è stato previsto all’interno dello stadio San Nicola di Bari l’incontro di calcio tra le squadre FC Bari 1908 Spezia valevole per il campionato nazionale di serie B 2017 2018

CONSIDERATO che in queste ore si è verificata un’abbondante precipitazione nevosa che investito anche le città di Bari creando disagi alla circolazione dei mezzi, autoveicoli, pedoni e potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità;

RITENUTO che il perdurare delle avverse condizioni metereologiche possa compromettere il regolare svolgimento dell’incontro su indicato creando serio pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

VISTA la nota della Questura di Bari CAT. A4/gab/2018 in data odierna nella quale viene evidenziato che a seguito di sopralluogo presso l’impianto sportivo in argomento è stata riscontrata la presenza di ghiaccio è un considerevole accumulo di neve sugli spalti nonché nei parcheggi adiacenti e lungo le arterie stradali che adducono alla struttura.

CONSIDERATO altresì che l’area di accenti allo stadio San Nicola è stata individuata come aria di ammassamento dei mezzi pesanti a seguito di ordinanza prefettizia del 25 febbraio 2018 di limitazione alla circolazione dei veicoli superiori alle 7,5 t

SENTITO il presidente della società Bari calcio

RAVVISATA pertanto l’opportunità salvaguardia della pubblica e privata incolumità tutela dell’ordine della sicurezza pubblica di adottare apposito provvedimento di interdizione all’accesso stadio San Nicola di Bari per le motivazioni su indicate;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con r.d. il 18 giugno 1931 n. 773 e la legge in materia di protezione civile 225/1992 e succ. modifiche ed integrazione;

ORDINA per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, è interdetto l’accesso allo stadio San Nicola di Bari nella odierna giornata e fino a cessate esigenze. Il presente provvedimento viene trasmessa la Questura di Bari e il presidente del Bari calcio per i conseguenziali provvedimenti di competenza