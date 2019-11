Bari-Teramo, le probabili formazioni: in mediana torna Hamlili, Terrani dietro le punte

Il diciassettesimo turno di Serie C metterà di fronte Bari e Teramo, compagini del Girone C, che si sfideranno oggi pomeriggio al San Nicola alle 17:30.

Per i galletti - provenienti da due vittorie consecutive che hanno portato a dieci i risultati utili di fila - si tratta di una sfida di importanza capitale, in cui l'unico risultato contemplato è la vittoria. Reggina e Ternana, le due principali concorrenti dei biancorossi hanno infatti giocato in anticipo, sconfiggendo rispettivamente Rende e Viterbese: ottenere i tre punti diventa una sorta di obbligo per Vivarini (grande ex della sfida) e i suoi, che non possono assolutamente permettersi di perdere terreno.

Come arriva il Bari

Tra i galletti indisponibili Costa, che ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura, e il lungodegente D'Ursi. Ristabiliti Hamlili e Scavone, che saranno a disposizione. Invariata la linea difensiva davanti a Frattali, con Berra, Sabbione, Di Cesare e Perrotta, a centrocampo, invece, torna Hamlili che completerà il reparto con Bianco e Schiavone. Nel ruolo di trequartista Terrani sembra favorito su Floriano, mentre è inamovibile il duo Simeri-Antenucci.

Come arriva il Teramo

Tre indisponibili per Tedino che non potrà contare sugli infortunati Cappa, Di Matteo e Lasik. In compenso, l'ex tecnico del Palermo ritrova Cancellotti, al rientro dalla squalifica, che dovrebbe tornare a occupare il suo posto sulla corsia di destra al posto di Florio. A centrocampo ballottaggio tra Ilari e Santoro, mentre sulla trequarti si giocano il posto Mungo e Martignago

Le probabili formazioni di Bari-Teramo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti; Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Bombagi, Mungo; Magnaghi. All.: Tedino

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

Assistenti: Vettorel/Carrelli