Bari-Ternana 1-1, le pagelle dei galletti: Antenucci chirurgico, centrocampo e fasce in sofferenza

Seppur con qualche inevitabile difficoltà, il Bari è riuscito a passare il secondo turno nazionale dei playoff contro la Ternana raggiungendo la semifinale dove il 17 luglio incontrerà la Carrarese.

Sulla prova dei biancorossi, fermi da quasi cinque mesi, ha avuto un peso specifico importante il fatto che si trattasse della prima partita ufficiale dopo il pari di Catanzaro del 9 marzo scorso. La speranza di Vivarini è che la condizione dei suoi possa crescere in vista del prossimo appuntamento decisivo contro la formazione toscana. Nel match contro le fere, complessivamente positiva la prestazione della difesa, in particolare dei due centrali. Qualche affanno di troppo tra centrocampo e attacco ma è comprensibilie vista la forma non ottimale.

Di Cesare 6,5: Prestazione concentrata e determinata del capitano biancorosso che fa valere tutta la sua esperienza in un match ad alta tensione.

Frattali 6,5: Non può nulla sulla sassata di Vantaggiato che porta al pari ospite ma si riscatta compiendo almeno un paio di interventi decisivi ai fini del risultato, sempre sull'ex scatenato.

Antenucci 6,5: Si vede poco su azione ma si dimostra implacabile dal dischetto anche dopo mesi di inattività trasformando perfettamente il rigore concesso a favore del Bari. Cala inevitabilmente nella ripresa.

Simeri 6,5: Gli manca il gol ma non la voglia di correre e lottare su ogni pallone. Dà tutto ciò che ha fino

Ciofani 5,5: In grande difficoltà contro la velocità e l'intraprendenza di Furlan, non si vede quasi mai in fase di spinta.

Scavone 5: Inserito un po' a sorpresa nella formazione titolare non riesce a lasciare il segno, sembrando ancora un po' spaesato, in una versione simile a quella in cui lo avevamo lasciato in campionato.

Costa 5,5: Dovrebbe essere il terzino di spinta ma preoccupato dalle discese di Partipilo accompagna l'azione offensiva molto raramente.

Il tabellino di Bari-Ternana 1-1

BARI (4-3-1-2): Frattali 6,5, Ciofani 5,5, Sabbione 6,5, Di Cesare (90'+5 Berra) 6,5, Costa 5,5, Hamlili 6 (87' Folorunsho sv), Bianco 6 (63' Schiavone 5,5), Scavone 5,5 (63' Maita 6), Laribi 6 (87' Perrotta sv), Antenucci 6,5, Simeri 6,5. A disp.: Marfella, Pinto A., Costantino, Corsinelli, D'Ursi, Stasi, Terrani. All. Vivarini 6.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli 6; Parodi 6 (38' Nesta 6), Diakité 6,5, Bergamelli 6,5, Celli 6 (38' Mammarella 5,5); Verna 6,5, Salzano 6, Palumbo 5,5; Defendi sv (19' Partipilo 6,5), Ferrante 6 (29' Vantaggiato 7), Furlan 6,5. A disp.: Marcone, Tozzo, Russo, Mucciante, Marilungo, Torromino, Sini, Damian. All. Gallo 6.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 30' rig. Antenucci (B), 72' Vantaggiato (T)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Damian (T) dalla panchina, Mammarella (T), Furlan (T), Verna (T). Espulsi Gallo (T) e Palumbo (T), Simeri (B). Recupero 5' p.t.; 4 s.t.