Bari-Ternana 2-0: Hamlili e Sabbione abbattono le fere, galletti a -3 dalla vetta

Vince ancora il Bari, impostosi 2-0 nell’importantissima sfida casalinga con la Ternana. Prova di forza dei galletti che hanno sconfitto l'ormai ex capolista con i goal segnati nella ripresa da Hamlili e Sabbione.

Gara molto combattuta e nervosa nel primo tempo con i pugliesi padroni del gioco e la formazione di Gallo a tentare di colpire su azione di rimessa. Nella ripresa inizio propositivo dei biancorossi che hanno avuto il merito di sbloccarla con la prodezza di Hamlili e cementare il punteggio con la terza rete stagionale di Sabbione.

È la terza vittoria consecutiva per la formazione biancorossa che vola a -3 dalla vetta occupata dalla sorpresa Potenza a quota 20, avvicinandosi a Ternana e Reggina (seconde a pari merito con 19 punti). Impressionante la trasformazione dei galletti dall'arrivo in panchina di Vivarini: 10 punti in quattro partite per il tecnico di Ari che sta contribuendo alla rinascita delle ambizioni baresi.

La cronaca di Bari-Ternana

Nessuna sorpresa nell’undici di Vivarini: confermati gli undici della vigilia. Buon inizio del Bari che prova a tenere la Ternana nella sua metà campo. Gli ospiti provano a farsi vedere perlopiù con lanci lunghi e offensive in contropiede. In campo l’agonismo si tocca con mano come dimostra il capannello che si accende al 18’ attorno all’arbitro dopo un contrasto tra Hamlili e Suagher, entrambi ammoniti. Buono spunto dei padroni di casa al 19’: scambio Costa-Antenucci, il numero 7 tenta il tiro dall’interno dell’area ma viene murato sul più bello.

La prima vera occasione dell’incontro arriva al 28’ ed è per i biancorossi: Hamlili effettua un tiro sbilenco che si trasforma in un assist per Simeri, il centravanti dei galletti però calcia alto. Risponde la Ternana alla mezz’ora con una conclusione rasoterra di Ferrante neutralizzata senza affanni da Frattali. Gli umbri nel finale di primo tempo perdono Defendi per infortunio: applausi dagli spalti all’uscita per far posto a Damian.

Il secondo tempo incomincia senza cambi. Bari subito all’attacco con una conclusione mancina da fuori area di Simeri parata da Iannarilli. Goal annullato ai biancorossi al 9’ della ripresa: calcio d’angolo battuto da Costa, spizzata di Di Cesare per il tocco sotto misura di Antenucci, ma l’attaccante a detta del direttore di gara si trovava in posizione di off-side. Vista la difficoltà dei suoi Gallo cambia in attacco inserendo Marilungo e Torromino per Ferrante e Partipilo.

Il vantaggio biancorosso arriva al 61’ e questa volta è buono: a firmarlo è Zaccaria Hamlili con un gran destro da posizione defilata in area di rigore. Conclusione imparabile che non lascia scampo a Iannarilli. Quando parte in velocità il Bari dà l’impressione di poter far male: al 69’ Scavone trova spazio per vie centrali e serve l’accorrente Costa, l’esterno arriva al tiro ma trova l’opposizione di Iannarilli in uscita.

Al 73’ Vivarini richiama in panchina l’autore del goal Hamlili mandando in campo Awua. Pochi minuti più tardi il Bari raddoppia sugli sviluppi di un corner con un’incornata di Sabbione. Imperioso lo stacco del difensore, al suo secondo goal consecutivo dopo la prodezza con la Cavese, il terzo in stagione.

Dopo il raddoppio dei galletti cambi da entrambe le parti: tra i biancorossi dentro Ferrari e Corsinelli per Simeri e Costa, gli umbri invece mandano in campo Vantaggiato e Celli per Paghera e Parodi. All’84’ brivido per la difesa barese quando Scavone con una deviazione per poco non beffa Frattali, attento l’ex Parma che blocca la sfera. Nel finale ritrova il campo Folorunsho al rientro dopo un lungo stop. La Ternana prova ad accorciare le distanze con una conclusione di Marilungo ma alla fine deve arrendersi e concedere i 3 punti al Bari che va a -3 dalla vetta ora occupata dal Potenza.

Il tabellino di Bari-Ternana 2-0

BARI (3-5-2) – Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili (73’ Awua), Bianco (72’ Schiavone), Scavone (89’ Folorunsho), Costa (79’ Corsinelli); Antenucci, Simeri (79’ Ferrari). A disp.: Marfella, Esposito, Floriano, Neglia, Corsinelli, Kupisz, Cascione, Terrani. All.: Vivarini.

TERNANA (4-3-1-2) – Iannarilli; Parodi (77’ Celli), Suagher, Bergamelli, Mammarella; Defendi (41’ Damian), Paghera (77’ Vantaggiato), Salzano; Furlan; Ferrante (58’ Marilungo), Partipilo (58’ Torromino). A disp.: Marcone, Tozzo, Russo, Mucciante, Nesta, Niosi. All.: Gallo.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Marcatori: 51’ Hamlili (B), 76’

Note – ammoniti Sabbione (B), Suagher (T), Hamlili (B), Bergamelli (T), Vivarini (B). Recupero: 2’ p.t.,