Verso Bari-Ternana, Antenucci carica la sfida: "Non sarà una partita come le altre"

Si avvicina sempre di più il calcio d'inizio di Bari-Ternana, sfida clou del Girone C di Serie C. Domenica pomeriggio alle 17:30 i galletti ospiteranno al San Nicola la capolista al San Nicola consapevoli che in caso di vittoria si porterebbero a -2, riaccendendo la lotta per il primo posto. In caso contrario, il gap dalle fere rischia di aumentare fino a -8.

Il match contro gli umbri ha un'importanza capitale per i biancorossi che dall'arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini hanno ritrovato smalto ottenendo un pari e due vittorie che hanno consentito di risalire la china in classifica. Un eventuale successo contro la prima della classe costituirebbe un'ulteriore iniezione di fiducia. Anche per questo all'inizio della settimana il presidente Luigi De Laurentiis ha chiamato a raccolta i tifosi, augurandosi di superare il record stagionale di presenze (15mila spettatori) realizzato contro la Reggina.

Bari-Ternana sarà una sfida caratterizzata da un numero impressionante di ex: ben otto tra le fila dei rossoverdi, (tra cui l'amatissimo Defendi e il giovane Partipilo), e il "solo" Mirco Antenucci tra le fila dei pugliesi. Il numero 7 biancorosso ha trascorso a Terni la stagione 2013-2014, collezionando 40 presenze e 19 goal. Un solo campionato è bastato a creare un forte legame con la piazza umbra, tanto da indurre l'attaccante a pubblicare una dedica su Instagram.

"Non sarà una partita come le altre... Un pezzo del mio passato contro il presente (ed il futuro) biancorosso" le parole del bomber. Da un lato l'affetto per la sua ex squadra, dall'altro la totale dedizione alla causa dei galletti, sposata all'inizio di questa stagione che tutti si augurano possa sfociare nella promozione, anche grazie ai suoi goal.