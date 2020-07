Bari-Ternana, le probabili formazioni: galletti in formazione tipo, unici dubbi a centrocampo

La giornata decisiva per le ambizioni del Bari è arrivata. Questa sera alle 20:30 al San Nicola, i galletti entreranno in gioco nella seconda fase nazionale dei playoff contro la Ternana.

Contro le fere sarà uno scontro da dentro o fuori, come stabilito dal regolamento per questa stagione afflitta dall'emergenza sanitaria, ma i biancorossi avranno a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno, un vantaggio che non ci sarà più in caso di qualificazione alle semifinali. Le principali incognite riguardano la condizione fisica dei calciatori di Vivarini, scesi in campo per l'ultimo impegno ufficiale lo scorso 9 marzo a Catanzaro, mentre la Ternana, dopo il lockdown ha nelle gambe ben 4 partite ufficiali tra finale di Coppa Italia di C e precedenti turni playoff.

Inevitabilmente il Bari pagherà qualcosa sul piano della condizione ma dispone di una rosa sufficientemente profonda per sopperire ad una forma non perfetta ed aspirare ad andare avanti nella post-season che mette in palio l'ultimo posto utile per la Serie B. La vincente di questo scontro, che verrà diretto dal signor scenderà in campo il 17 luglio nella semifinale contro una tra Carrarese e Juventus U23. Le altre sfidanti, invece, verranno definite dall'esito dei quarti Reggio Audace-Potenza e Carpi-Novara.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per Vivarini che deve rinunciare esclusivamente a Pierluigi Pinto, fermato da un fastidio muscolare. Aggregati anche quattro giovani della Berretti, Marco Ferrante (attaccante), Alessandro Pinto (difensore), Giuseppe Polichetti (difensore) e Gianluca Stasi (centrocampista). Il tecnico dei galletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1: Frattali tra i pali, linea difensiva con Ciofani e Costa sugli esterni, Sabbione e Di Cesare al centro, con Perrotta inizialmente destinato alla panchina. Dubbi anche a centrocampo dove i sicuri del posto sembrano Bianco e Schiavone: per completare il terzetto si giocano una maglia Maita (favorito), Scavone e Hamlili. Nessun dubbio sull'impiego di Laribi che si muoverà alle spalle di Antenucci e Simeri.

Come arriva la Ternana

Tre indisponibili per la formazione umbra: al San Nicola Gallo dovrà rinunciare agli indisponibili Suagher (uno degli ex della sfida) e Proietti, oltre allo squalificato Paghera. Secondo le indiscrezioni trapelate alla vigilia, le fere dovrebbero disporsi con lo stesso modulo dei biancorossi: Iannarilli a difesa dei pali, poi linea difensiva con Mammarella, Diakité, Bergamelli e Parodi; a centrocampo Verna, Salzano (ex e match winner della sfida col Monopoli) e Palumbo; dietro le punte il barese purosangue Partipilo, a innescare Ferrante e Marilungo.

Le probabili formazioni di Bari-Ternana

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Antenucci, Simeri. All. Vivarini

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Mammarella, Diakité, Bergamelli, Parodi; Verna, Salzano, Palumbo; Partipilo; Ferrante, Marilungo. All. Gallo

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido