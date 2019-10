Bari-Ternana, le probabili formazioni: tra i pali torna l’esperto Frattali

Attesa finita: è il giorno di Bari-Ternana. La formazione biancorossa oggi pomeriggio alle 17:30 scenderà in campo al San Nicola dove ospiterà la capolista del Girone C di Serie C. Prevista una grande affluenza di pubblico con presenze che potrebbero sfiorare i 15mila già visti in stagione con la Reggina.

Si tratta di un match di fondamentale importanza per i galletti che in caso di successo vedrebbero ridursi di molto il gap che li separa in classifica dalle fere: con una vittoria, la squadra rivitalizzata dall’avvento di Vivarini potrebbe portarsi a -2 dalla vetta. Va anche detto che in caso di sconfitta il margine dai rossoverdi aumenterebbe fino a -8 e diventerebbe di conseguenza molto più difficile da colmare.

Come arriva il Bari

Vivarini ha tutti a disposizione ad eccezione di D'Ursi, ancora alle prese con un problema muscolare. Completamente recuperato Folorunsho, che logicamente partirà dalla panchina. Confermati 3-5-2 e interpreti delle ultime uscite: l’unica novità di formazione dovrebbe essere il rientro tra i pali di Gigi Frattali al posto di Marfella.

Come arriva la Ternana

Tra le file della Ternana indisponibili lo squalificato Palumbo e i due infortunati Sini e Proietti. Gallo dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-1-2 infarcito di ex: Iannarilli in porta, Parodi e Mammarella terzini, Suagher e Bergamelli al centro della difesa. Centrocampo a tre con Defendi, Paghera e Salzano e in attacco Furlan ad agire da trequartista alle spalle del duo composto da Ferrante e Partipilo.

Le probabili formazioni di Bari-Ternana

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Simeri. All.: Vivarini

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Defendi, Paghera, Salzano; Furlan; Ferrante, Partipilo. All.: Gallo

Arbitro: Meraviglia di Pistoia