Il Bari torna al San Nicola in attesa degli esiti del Consiglio federale

Aspettando le decisioni del consiglio federale della Figc, che dovrebbe definire una volta per tutte le modalità di conclusione dei campionati professionistici, in particolar modo per la Serie C, i calciatori del Bari hanno finalmente riassaporato l'atmosfera del San Nicola.

La rosa biancorossa attende anche i risultati degli esami sierologici e dei tamponi a cui è stata sottoposta nei giorni scorsi ma finalmente è potuta rientrare nella propria casa (debitamente sanificata). Agli ordini di Vivarini e del suo staff, i galletti hanno potuto riprendere gli allenamenti individuali nel loro stadio, rigorosamente a porte chiuse. I calciatori hanno raggiunto l’impianto di Torrebella uno alla volta e sono scesi in campo negli orari previsti dalla rigorosa tabella stilata dallo staff tecnico, rispettando il protocollo sanitario previsto.

Una volta concluso il Consiglio federale dovrebbe finalmente arrivare l'ufficialità sulle modalità di svolgimento dei playoff e dei playout, argomento che interessa tantissimo il Bari, determinato a raggiungere la promozione in B attraverso il mini-torneo.