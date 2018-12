Bari-Troina, probabili formazioni: out Hamlili e Floriano, si rivede Brienza

Reduce da quattro vittorie di fila e quattordici risultati utili, il Bari scenderà in campo domani pomeriggio alle 14:30 per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D contro il Troina. I biancorossi ospiteranno al San Nicola la compagine siciliana che lo scorso anno arrivò al primo posto nel Girone I a pari punti con la Vibonese per poi arrendersi dopo lo spareggio promozione con i calabresi, rimanendo tra i dilettanti.

Nella stagione in corso il Troina si trova attualmente a metà classfica occupando il decimo posto con 18 punti, distante 4 lunghezze dalla zona play-off, utile per giocarsi le chance promozione in un girone che sembra avviato a essere dominato dal Bari, capolista con 36 punti a +9 sulla Turris, unica squadra che avava mantenuto il passo dei galletti.

Come arriva il Bari

La gara di domani pomeriggio vedrà i biancorossi senza lo squalificato Hamlili e gli indisponibili Siaulys (ancora in fase di recupero dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto) e Floriano (per un problema al polpaccio). Cornacchini, in compenso, ritroverà Franco Brienza e Francesco Bolzoni, quest'ultimo però potrebbe partire dalla panchina poiché ancora non al meglio della condizione. Visti gli impegni ravvicinati, non è da escludere che possa tornare titolare Aloisi, ormai rientrato in gruppo: nel caso il terzino destro fosse proposto tra i titolari, Turi andrebbe in panchina e sulla fascia sinistra si aprirebbero le porte per D'Ignazio (spesso out per questioni di età). In caso contrario pronti Nannini o Bianchi. La mediana dovrebbe essere composta da Feola e Langella (se Cornachcini non vorrà rischiare Bolzoni), mentre i reparti avanzati dovrebbero vedere Simeri come unica punta supportato dal trio fantasia Piovanello, Brienza, Neglia.

Come arriva il Troina

Con la rosa al completo, il tecnico dei siciliani Boncore dovrebbe riproporre il suo 3-4-3: Polizzi tra i pali, linea a tre con Didiba, Bonfini e Ruano, mediana con i rapidi Ceesay e Sidibe sulle fasce con Saba e Boscaglia in mezzo al campo e tridente offensivo con Adayemo e Ferreira in appoggio alla punta Musso.

Le probabili formazioni di Bari-Troina

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, D'Ignazio; Feola, Langella; Piovanello, Brienza, Neglia; Simeri. All.: Cornacchini

TROINA (3-4-3) - Polizzi; Didiba, Bonfini, Ruano; Ceesay, Boscaglia, Saba, Sidibe; Adeyemo; Musso, Ferreira. All.: Bonocore

Arbitro: Vingo di Pisa

Assistenti: De Falco e Mazzuoccolo di Nola