Bari-Turris, vietata la trasferta ai residenti a Torre del Greco

Non tutti i tifosi della Turris potranno assistere alla partita di domenica tra il Bari e la formazione campana in programma al San Nicola. La gara valevole per la quinta giornata del Girone I di Serie D è stata vietata ai sostenitori ospiti residenti a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli.

Lo si apprende attraverso un comunicato congiunto delle due società: "La SSC Bari e la Turris Calcio ASD - si legge - comunicano che, in occasione della gara Bari-Turris valevole come quinta giornata del campionato di LND, le autorità competenti hanno disposto il divieto di trasferta per i residenti a Torre del Greco. Le società invitano tutti i tifosi già in possesso del biglietto per la trasferta a non partire per il capoluogo pugliese e a chiedere il rimborso nel punto vendita autorizzato in cui è stato acquistato il biglietto".