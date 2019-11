Bari-Vibonese, probabili formazioni: Awua e Folorunsho al fianco di Schiavone

Il Bari torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo la trasferta di Catania. Nel pomeriggio alle 15:00 i biancorossi ospiteranno la Vibonese nell'incontro valevole per la 13a giornata di Serie C nel Girone C.

La sfida con i calabresi sulla carta appare meno proibitiva rispetto alle ultime partite disputate dai galletti, Vivarini e i suoi sono perfettamente coscienti di doverne approfittare per continuare la rincorsa alla Reggina, momentaneamente a +6 in classifica. Vincere, tuttavia, non sarà semplice viste alcune importanti defezioni tra i galletti.

Inoltre la formazione di Modica non va sottovalutata come dimostra il severo 5-0 inflitto al Catania appena tre turni fa. Oltre che sulla forza della propria rosa, il Bari dovrà far leva anche sul rendimento esterno della squadra di Vibo Valentia che lontano da casa ha raccolto appena 3 punti in 6 partite.

Come arriva il Bari

Per i biancorossi ancora assenti Hamlili e D’Ursi ai quali si è aggiunto Scavone, uscito dopo 15 minuti nella sfida col Catania. Vivarini dovrebbe confermare il consueto 3-5-2: Frattali in porta, Sabbione, Perrotta e Di Cesare a comporre il terzetto difensivo. Centrocampo inedito con Awua e Folorunsho accanto al regista Schiavone, mentre gli esterni saranno Berra e Costa. In attacco conferma per la coppia Antenucci-Simeri.

Come arriva la Vibonese

Senza lo squalificato Allegretti, Modica dovrebbe schierare la Vibonese con il solito 4-3-3. Molto probabile la conferma per la formazione che ha pareggiato a Terni. In porta Mengoni, difesa con Del Col, Redolfi, Altobello e Tito. A centrocampo Petermann dovrebbe agire in regia con accanto Pugliese e Tumbarello, mentre in attacco Berardi e Bubas completeranno il tridente con Emmausso.

Le probabili formazioni di Bari-Vibonese

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua, Schiavone, Folorunsho, Costa; Antenucci, Simeri. All.: Vivarini

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Del Col, Redolfi, Altobello, Tito; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Berardi, Emmausso, Bubas. All.: Modica

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Ricciardi/Vitale