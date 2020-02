Bari-Virtus Francavilla 2-0, le pagelle dei galletti: brillano Antenucci e Ciofani, Laribi intraprendente

Successo nel derby con la Virtus Francavilla per il Bari, al diciannovesimo risultato utile consecutivo. La squadra di Vivarini ha potuto festeggiare il successo grazie alle reti realizzate da Antenucci (su rigore) e Ciofani, a segno con un gol per tempo.

Ottima prova per i biancorossi, sempre concentrati, bravi a non concedere quasi nulla e ad approfittare delle occasioni create (le reti potevano essere anche di più). Da segnalare l'esordio con gol per Ciofani e la quindicesima marcatura stagionale di Antenucci. Bene anche Schiavone nel ruolo di play.

I migliori Today

Antenucci 7,5: Mette la firma sulla partita con la trasformazione del rigore che gli vale il momentaneo primato nella classifica marcatori. Nella rirpresa regala a Ciofani il pallone del raddoppio.

Ciofani 7: Non poteva immaginare esordio migliore come confermato da lui stesso nel post-partita. Gara attenta in fase difensiva sublimata dal primo acuto in biancorosso.

Laribi 7: Prestazione vivace dell'italo-tunisino bravo a legare i reparti di centrocampo e attacco e decisivo in occasione dell'azione che ha portato all'assegnazione del rigore.

Schiavone 6,5: Chiamato a svolgere il ruolo di regista in assenza di Bianco assolve bene al suo compito, memore dei suoi trascorsi in quella posizione.

Maita 6,5: Fa bene le veci di Hamlili in termini di lotta, in più ci mette del suo cercando spesso la porta avversaria con conclusioni dalla distanza.

Pagelle e tabellino di Bari-Virtus Francavilla

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Ciofani 7, Sabbione 6,5, Perrotta 6,5, Costa 6,5 (76' Corsinelli sv); Maita 6,5, Schiavone 6,5, Scavone 6 (82' Folorunsho sv); Laribi 7 (76' Terrani sv); Antenucci 7,5 (87' Costantino sv), Simeri 6,5. A disp.: Liso, Marfella, Di Cesare, D'Ursi, Pinto, Berra. All.: Vivarini 7.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi 6; Delvino 6, Marino 5,5 Caporale 6; Albertini 5,5, Di Cosmo 6, Zenuni 5,5, Risolo 5,5 (46' Gallo 5,5), Sparandeo 5,5 (46' Nunzella 6); Vazquez 5,5 (89' Castorani sv), Marozzi 5,5 (82' Ekuban sv). A disp.: Costa, Pambianchi, Setola. All.: Trocini 5,5.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Della Croce - Trasciatti

Marcatori: 26' rig. Antenucci (B), 51' Ciofani (B)

Note - ammoniti: Sparandeo, Trocini (V), Ciofani, Costa (B). Espulsi: Trocini (V) per proteste. Spettatori: 11.446 (7806 abbonati; 464 ospiti). Recupero: 1' pt, 4' st.