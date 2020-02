Bari-Virtus Francavilla 2-0: Antenucci e Ciofani siglano il trionfo biancorosso nel derby

Ritorno alla vittoria per il Bari che ha superato 2-0 la Virtus Francavilla nel derby giocato al San Nicola. Di Mirco Antenucci e Matteo Ciofani le reti che hanno deciso la sfida. Freddo dal dischetto il numero 7 che vola in testa alla classifica marcatori, in gol all'esordio il difensore.

Successo meritato per gli uomini di Vivarini che avrebbero potuto concludere la sfida con un punteggio anche più rotondo. Sempre in controllo della partita e con un Frattali praticamente inoperoso, la formazione biancorossa ha ottenuto agevolmente il suo diciannovesimo risultato utile consecutivo. Il distacco dalla Reggina, vittoriosa in casa della Vibonese, resta di 6 punti, in compenso il Bari si prende il secondo posto in solitaria visto il pareggio interno della Ternana con la Sicula Leonzio.

Nel prossimo turno ancora un derby pugliese, questa volta in casa del Monopoli: appuntamento a domenica 9 febbraio alle 17:30.

La cronaca di Bari-Virtus Francavilla

Prima vera occasione della partita al 18': Costa scodella un calcio piazzato in area di rigore, Perrotta si avventa sul pallone e calcia ma trova il muro della difesa imperiale. Galletti nuovamente pericolosi al 21' con una girata di destro di Simeri che termina di poco a lato della porta difesa da Poluzzi. È il preludio al goal biancorosso che arriva al 26' su calcio di rigore concesso per l'atterramento di Antenucci da parte di Sparandeo dopo una bella giocata di Laribi. A trasformare il penalty, lo stesso Antenucci, glaciale dagli 11 metri per il quindicesimo centro stagionale. Nel finale di primo tempo bella giocata sull'asse Antenucci-Simeri: il 7 va sul fondo e cmette un cross invitante, il 9 non riesce ad incornare per un soffio. Al 45' altra opportunità per il raddoppio sui piedi del capocannoniere del Girone C ma il sinistro è troppo angolato e termina fuori. Squadre al riposo con il Bari in vantaggio di una rete.

Doppio cambio per Trocini a inizio ripresa: fuori Sparandeo e Risolo, in campo Nunzella e Gallo. Al 51' su una bella azione di contropiede arriva il raddoppio del Bari: a siglarlo è Matteo Ciofani bravo a seguire l'azione e calciare di prima intenzione sul perfetto assist di Antenucci. I padroni di casa vanno a un soffio dal tris al 66' con un destro a giro di Simeri dal limite dell'area che si schianta sul palo con Poluzzi praticamente battuto. Verso il 68' si scaldano gli animi: Trocini si rende protagonista di una polemica a distanza con Antenucci, reo secondo il tecnico di essere andato giù troppo facilmente dopo un contrasto con uno dei suoi: l'arbitro gli mostra prima il giallo poi il rosso allontanandolo dalla panchina. Altri cambi nel Bari: dentro Corsinelli, Terrani e Folorunsho per Costa, Laribi e Scavone. Nel finale scampolo di partita anche per Rocco Costantino, dentro al posto di Antenucci. Nei minuti di recupero botta dalla distanza del neo-entrato Folorunsho: conclusione potente, alta di poco sopra la traversa.

Il tabellino di Bari-Virtus Francavilla

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa (76' Corsinelli); Maita, Schiavone, Scavone (82' Folorunsho); Laribi (76' Terrani); Antenucci (87' Costantino), Simeri. A disp.: Liso, Marfella, Di Cesare, D'Ursi, Pinto, Berra. All.: Vivarini

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo (46' Gallo), Sparandeo (46' Nunzella); Vazquez (89' Castorani), Marozzi (82' Ekuban). A disp.: Costa, Pambianchi, Setola. All.: Trocini.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Della Croce - Trasciatti

Marcatori: 26' rig. Antenucci (B), 51' Ciofani (B)

Note - ammoniti: Sparandeo, Trocini (V), Ciofani, Costa (B). Espulsi: Trocini (V) per proteste. Spettatori: 11.446 (7806 abbonati; 464 ospiti). Recupero: 1' pt, 4' st.