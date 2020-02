Bari-Virtus Francavilla, probabili formazioni: debutto per Ciofani, Schiavone regista

Archiviato il pari nello scontro diretto con la capolista Reggina, il Bari è atteso da un'altra sfida ostica in casa: oggi pomeriggio i biancorossi saranno impegnati al San Nicola contro la Virtus Francavilla. Sarà il primo dei due derby pugliesi consecutivi, visto che domenica prossima i galletti faranno visita al Monopoli.

La gara, il cui fischio d'inizio è fissato per le 17:30, nasconde diverse insidie per la formazione barese che proviene da una notevole striscia di 18 risultati utili di fila: la Virtus, infatti, all'andata riuscì ad imporsi 1-0 tra le mura amiche decretando l'esonero di Giovanni Cornacchini e appena due giornate fa ha giocato un brutto scherzo alla Reggina, battuta 1-2 al Granillo con una grande prestazione.

Bari-Virtus Francavilla potrebbe anche essere l'occasione per vedere all'opera alcuni dei nuovi arrivati, da Matteo Ciofani fino al nuovo rinforzo in attacco Rocco Costantino.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi mancheranno lo squalificato Bianco e l'infortunato Hamlili. La linea difensiva schierata a protezione di Fratalli dovrebbe essere composta da Ciofani a destra, Sabbione e Perrotta al centro e Costa a sinistra. Ancora panchina per capitan Di Cesare che sta recuperando dalla contusione al ginocchio rimediata con il Rieti. A centrocampo il ruolo di vertice basso sarà occupato da Schiavone, affiancato da Maita e Scavone, mentre Laribi agirà alle spalle della coppia d'attacco Simeri-Antenucci. In panchina gli altri due nuovi arrivati Pinto e Costantino, per loro potrebbe esserci spazio a gara in corso.

Come arriva la Virtus Francavilla

Trocini dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Poluzzi mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Delvino, Marino e Caporale. A centrocampo Albertini e Gallo saranno gli esterni mentre in mezzo ci saranno Di Cosmo, Zenuni e Risolo. In attacco spazio alla coppia formata dall'ex Perez e Vazquez.

Le probabili formazioni di Bari-Virtus Francavilla

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Schiavone, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo, Gallo; Perez, Vazquez. All.: Trocini

Arbitro: Feliciani di Teramo