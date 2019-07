Bari, partite le visite mediche. Doppio colpo dalla SPAL: presi Antenucci e Costa

Giornata importante per la SSC Bari: oggi hanno avuto inizio le visite mediche dei tesserati in vista della partenza per il ritiro di Bedollo. L'arrivo dei biancorossi in Trentino Alto-Adige è previsto nella serata di venerdì 12 e dove si alleneranno fino al 27 luglio.

In attesa delle ufficialità dei rinnovi di contratto, le prime visite di idoneità vedono protagonisti otto calciatori in rosa nella scorsa stagione: si tratta di Di Cesare, Bolzoni, Feola, Floriano, Hamlili, Nannini, Neglia e Simeri. Tutti saranno a disposizione del tecnico Giovanni Cornacchini, mentre il resto della squadra verrà allestito dagli uomini mercato del Bari.

Fatta per Antenucci e Costa dalla SPAL

Agli otto calciatori sopracitati, si uniranno presto anche Mirco Antenucci e Filippo Costa, entrambi della SPAL con cui il Bari ha raggiunto l'accordo. L'intesa con il club estense è stata raggiunta per una cifra che si aggira sugli 1,5 milioni di euro. Colpaccio per i galletti che si assicurano due elementi di categoria superiore che potrebbero risultare preziosissimi in un campionato difficile come la Serie C.

Presto saranno ufficializzati anche altri colpi come Kupisz, Terrani e Bifulco. Da Parma, inoltre, sono in arrivo anche il portiere Pierluigi Frattali e Manuel Scavone. Entrambi metteranno la firma su un contratto triennale, mentre il club biancorosso resta in attesa per quanto riguarda la situazione di Baraye.