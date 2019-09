Bari-Viterbese, le pagelle dei galletti: giornata storta per la difesa, Antenucci non basta

Clamoroso tonfo del Bari superato 1-3 alla prima uscita in casa dalla Viterbese. Finita in svantaggio dopo mezz'ora di gioco su un break della Viterbese, la squadra di Cornacchini è riuscita a pareggiare soltanto dal dischetto con Antenucci ma poi è crollata sotto i colpi di Bezziccheri e dello scatenato Tounkara, autore di una doppietta.

Gli uomini di Lopez hanno giocato una partita impostata principalmente sul contropiede e sono stati chirurgici nell'approfittare degli spazi concessi dalla difesa barese. Anche contro i laziali il Bari ha mostrato più di qualche difficoltà nella costruzione del gioco, faticando a innescare Antenucci.

Cornacchini dovrà necessariamente apportare dei correttivi e cercare di calmare le acque a partire dalla prossima gara in programma domenica 8 settembre in casa del Rieti.

I migliori Today

Antenucci 6: Uno dei pochi a salvarsi anche se fatica a impensierire la difesa avversaria. Freddo dal dischetto, porta a due i suoi centri in campionato ma non basta a evitare la sconfitta.

Scavone 6: Il migliore del centrocampo biancorosso. Combatte e prova spesso a cercare la profondità a favore dei compagni.

I peggiori Today

Schiavone 5: Perde un brutto pallone da cui nasce il goal del vantaggio ospite. Deve ancora raggiungere una condizione accettabile.

Costa 5: Inefficace in fase di accompagnamento dell'azione, compie anche evidenti errori in difesa mettendo lo zampino in due dei tre goal degli avversari.

Di Cesare 5: Giornata difficile per il capitano, in grande sofferenza contro la velocità di Tounkara.

Kupisz 5,5: Schierato nell'inedita posizione di terzino destro trova in Vandeputte un cliente molto scomodo. A tratti troppo arrendevole nella marcatura sul belga.

Neglia 5: Gara anonima per l'ex della partita. Scompare dopo una conclusione nel primo tempo e lascia il campo dopo un'ora.

Pagelle e tabellino di Bari-Viterbese 1-3

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5; Kupisz 5,5 (84' Ferrari sv), Di Cesare 5, Sabbione 5,5 (46' Perrotta 5,5), Costa 5; Hamlili 5,5, Schiavone 5 (73' Simeri sv), Scavone 6; Terrani 5,5 (46' Floriano 5.5); Neglia 5 (57' D'Ursi 5,5), Antenucci 6. A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Corsinelli, Cascione, Bolzoni. All.: Cornacchini 5.

VITERBESE (3-5-2): Vitali 6,5; Baschirotto 6, Markic 6, Atanasov 5.5; De Giorgi 6, Bezziccheri, 6,5 Antezza 6, Errico 6, Vandeputte 7 (79' Molinaro sv); Volpe 5,5 (53' De Falco 6,5), Tounkara 7. A disp.: Biggeri, Ricci, Bianchi, Corinti, Messina, Milillo, Pacilli, Scalera, Svidercoschi, Pini. All.: Lopez 6,5.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Severino di Campobasso / Ciancaglini di Vasto

Marcatori: 31', 90'+1 Tounkara, (V), 67' rig. Antenucci (B), 77' Bezziccheri (V)

Ammoniti: Antezza (V), Errico (V), Tounkara (V)