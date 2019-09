Bari-Viterbese, le probabili formazioni: Simeri o Ferrari accanto ad Antenucci

Esordio casalingo in campionato per il Bari. Oggi pomeriggio alle 17:30 i biancorossi ospiteranno la Viterbese nell'incontro valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C.

Ottenuti i tre punti nella gara del debutto a Lentini con lo 0-2 alla Sicula Leonzio, i galletti sono chiamati a confermarsi davanti ai propri tifosi. Su un manto erboso finalmente all'altezza, la squadra di Cornacchini oltre al risultato cercherà di mettere in campo una prestazione all'altezza di un pubblico molto esigente, sebbene il tecnico abbia ribadito ieri in conferenza stampa che al bel gioco preferisce i risultati.

Contro i laziali sarà una sfida inedita: non esistono infatti precedenti ufficiali tra le due squadre. All'esordio la squadra allenata da Giovanni Lopez ha vinto 2-1 in casa battendo la Paganese. I gialloblu avranno entusiasmo e poco o nulla da perdere, anche per questo la squadra di Cornacchini dovrà fare attenzione e cercare di imporre la propria superiorità tecnica e fisica.

Come arriva il Bari

Cornacchini avrà a disposizione tutti i suoi calciatori a eccezione di Folorunsho (recentemente operatosi al ginocchio). Il tecnico biancorosso dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto a Lentini. In difesa Berra e Costa saranno i terzini (occhio alla candidatura di Corsinelli), mentre al centro Sabbione dovrebbe ancora una volta aver vinto il ballottaggio con Perrotta per affiancare Di Cesare. In mediana accanto ad Hamlili, favorito Scavone su Schiavone, mentre i due esterni saranno Kupisz e Terrani. A far coppia con Antenucci

Come arriva la Viterbese

Lopez confermerà il consueto 3-5-2 ma dovrebbe cambiare qualche interprete rispetto alla gara d'esordio. Vitali in porta, linea difensiva a tre con i rientranti Markic e Atanaso, che affiancheranno Baschirotto. A centrocampo Bezziccheri e Vandeputte agiranno da mezz'ali con Antezza vertice basso, mentre Di Giorgio ed Errico saranno gli esterni. In attacco Tounkara dovrebbe essere affiancato da Volpe.

Le probabili formazioni di Bari-Viterbese

BARI (4-4-2) - Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Costa; Kupisz, Hamlili, Scavone, Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Cornacchini

VITERBESE (3-5-2) - Vitali; Baschirotto, Markic, Atanasov; De Giorgi, Bezziccheri, Antezza, Vandeputte, Errico; Volpe, Tounkara. All.: Lopez

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Severino di Campobasso / Ciancaglini di Vasto