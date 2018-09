Baseball Club Bari Warriors, si riparte!!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo lo splendido campionato di Serie C della squadra seniores e la brillante partecipazione alla “Lega del Mare” della squadra amatoriale, il Baseball Club Bari Warriors (http://bcbariwarriors.altervista.org/) inizia la preparazione per il prossimo campionato e tornei di Baseball, Softball e SlowPitch. Sabato scorso c.m. presso il campo comunale di Torre a Mare gli allenatori e tecnici federali guidati dal manager Enzo Serino hanno dato vita ai primi allenamenti per preparare nel modo migliori gli atleti alle prossime gare. L’allenamento è aperto a tutti per usufruire della prova gratuita o per aver maggiori informazioni su tutte le attività del BC BARI WARRIORS. Si potranno vedere la mazze di battute, i “funghi” per gli allenamenti, la palla da baseball o da slowpitch i diversi tipi di guantoni: Prima Base, Catcher, Interni ed Esterni; prendere confidenza con i termini: Strike, Ball, Out o Save, etc…. e vedere un campo da Baseball il “Diamante” con Casa base, la Prima Base, la Seconda base, la Terza base e il “pitcher’s mound” Diventa un GUERRIERO al fianco dei nostri WARRIORS! A.p.d B.C. Bari Warriors Telefono: 3493310809 e-mail: bcbariwarriors@gmail.com Prossimi appuntamenti: Sabato 22: - attività promozionale/giovanile dalle 16.30 alle 19.00 Parco 2 Giugno (Bari) Con simulazione della “battuta” con il “Tunnel Gonfiabile” - attività amatoriale dalle 15.30 alle 17.30 campo di Torre a Mare (Allenamento Baseball). Domenica 23: Attività promozionale dalle 10.00 alle 13.00 Parco 2 Giugno (Bari).