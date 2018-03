Basket Cus Bari: tutto pronto per la gara della fase interzona under 18

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Cus Bari è pronto per l'esordio nella fase interzona under 18. Avversario di turno sarà la Stella Azzurra Roma, mercoledì 7 marzo alle ore 15.30 al Pala Izzo. Il team capitolino allenato da Germano D'Arcangeli è senza dubbio uno dei migliori roster d'Italia, detentore degli scudetti under 16, 15 e 14, conquistati nella memorabile passata stagione. Tra le fila degli ospiti ci sarà anche Matteo Spagnolo, talento brindisino classe 2003. Per la società cussina quello attuale è un momento davvero straordinario, che la vede in testa in tutti i campionati regionali d'eccellenza e vittoriosa nel primo turno playoff di serie D. I ragazzi di coach Miriello e Serrano sono reduci da una grande prestazione nel derby con l'Adria, e sono pronti ad affrontare questa sfida impegnativa senza paura.