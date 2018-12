Basket Masters Murcia “Mamba18”: il Cus Bari in partenza per il torneo internazionale in Spagna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ad epilogo di una straordinaria stagione cestistica la squadra del CUS Bari rappresenterà la città nel torneo di basket Masters “Mamba18” a Murcia, in Spagna, il 7, 8 e 9 dicembre prossimi. Si tratta di un grande risultato per lo sport barese e per la città, al quale l’amministrazione comunale ha reso omaggio e merito incontrando alcuni atleti e atlete delle squadre partecipanti. Presente il vicesindaco Pierluigi Introna. La spedizione spagnola è formata dalla rappresentativa del Cus Bari, che partecipa con un team già collaudato nella sezione “over 50”, e sulla divisa di gioco gli atleti porteranno il logo del Comune di Bari-assessorato allo Sport, che in questo modo ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle 3 formazioni baresi. “Non c’è dubbio che nel capoluogo pugliese c’è un’importante crescita del movimento cestistico che attualmente vanta numerose realtà che si stanno avvicinando con entusiasmo a questa bella disciplina sportiva. “Per noi è stato un anno indimenticabile, - spiega Donato Ravelli dirigente responsabile sezione basket CUS Bari - in cui abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere, in ogni categoria e questo grazie all’impegno e al sacrificio quotidiano di atleti, tecnici e dirigenti a cui va il nostro ringraziamento. Il Mamba 18 lo affrontiamo con le altre due rappresentative, con lo spirito che ci contraddistingue, ossia di amicizia, lealtà e professionalità”

